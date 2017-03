STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'Isola dei Famosi, Inside Man (martedì, 21 marzo 2017)

L'Isola dei Famosi 2017

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 21 MARZO 2017 - Serata per tutti i gusti quella in programma martedì 21 marzo sui canali in chiaro Mediaset. Tanti film, ma anche intrattenimento e serie tv: così si presenta un palinsesto che, con uno sguardo all'audience, propone pezzi da novanta come 'L'isola dei famosi' e il pluripremiato 'Il cavaliere oscuro'.

Iniziamo la nostra carrellata con Canale 5, la cui serata è tutta all'insegna de 'L'isola dei famosi', reality che si sta tenendo in Honduras. In nomination questa volta il solito Raz Degan, che al momento sembra il preferito del pubblico, e con lui Eva Grimaldi e Simone Susinna. Nel frattempo il rapper Moreno, eliminato a furor di popolo con il televoto, continua la sua esperienza in solitaria sulla spiaggia dei primitivi. Su Italia 1 tanta azione con 'Il cavaliere oscuro', secondo episodio della saga di Batman diretta da Christopher Nolan. Protagonista ancora una volta è Christian Bale, nei panni del celeberrimo uomo pipistrello; con lui anche il compianto Heath Ledger (che interpreta Joker) e altri attori del calibro di Gary Oldman, Michael Caine e Morgan Freeman. Il film, all'insegna di scene d'azione e una regia d'applausi, narra della lotta contro Joker di Batman, Jim Gordon e del procuratore Harvey Dent. Al termine, intorno alle 00.20, ancora tanta adrenalina con 'Blade II': sugli scudi l'attore Wesley Snipes, che interpreta un uomo per metà vampiro che deve vedersela con i pericolosi Reapers, anche loro vampiri. Per sconfiggerli Blade si allea con i super addestrati Bloodpack. Si cambia canale, ma ecco un altro film d'autore: su Rete 4 va in onda 'The inside man', film del 2006 diretto dal celeberrimo Spike Lee e che vede come interpreti Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Tutta l'opera gravita intorno ad una rapina alla Manhattan Trust e alle trattative portate avanti dal detective Frazier per liberare gli ostaggi.

Su La 5 prima serata nel segno di 'C'è sempre un'altra possibilità', film per la televisione che racconta la storia di Maria Schwadorf, avvocato ambizioso che intrattiene una relazione sessuale con il suo capo, Georg. Mediaset Extra propone invece 'Zelig Anthology', in cui vengono riesplorati i migliori momenti del celebre programma comico. Su Iris si torna al cinema degli anni '70 con 'L'uomo dai sette capestri', film che vede protagonista l'inimitabile Paul Newman, coadiuvato da Jacqueline Bisset e Ava Gardner. Si tratta di un western divertente ispirato alla vita di Roy Bean, bandito texano realmente esistito che - dopo averne combinate di tutti i colori - arriva addirittura ad autonominarsi giudice. Italia 2 propone invece un classico dei film di arti marziali come 'Colpo grosso al drago rosso', opera del 2001 con Jackie Chan e Chris Tucker. Protagonisti ancora una volta i detective Lee e Carter, che si ritrovano ad indagare su un attentato mortale all'ambasciata americana ad Hong Kong. Il palinsesto Mediaset regala anche serie tv: su Top Crime, immancabile l'appuntamento con 'The Mentalist' (in programma gli episodi 'Lista Rossa' e 'Rapina a lama rossa'). Chiudiamo il nostro viaggio con Boing, ancora una volta nel segno della telenovela per adolescenti 'Yo soy Franky' e del divertente cartone animato 'Clarence'.

PROGRAMMAZIONE DI STASERA SU MEDIASET -

CANALE 5

21:10 L'Isola dei Famosi, reality show



ITALIA 1

21:10 Il cavaliere oscuro, film

00:20 Blade II, film

RETE 4

21:15 Inside Man, film

00:00 Piccole luci, documentari

LA 5

21:10 C'è sempre un'altra possibilità, film

MEDIASET EXTRA

21:15 Zelig Anthology, intrattenimento

IRIS

21:00 L'uomo dai sette capestri, film

ITALIA 2

21:10 Colpo grosso al drago rosso, film

TOP CRIME

21:10 The Mentalist (2 episodi), serie tv

BOING

21:20 Yo soy Franky, telenovela per bambini

22:10 Clarence, cartone animato

