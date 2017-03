STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4, Made in Sud, #CartaBianca (martedì, 21 marzo 2017)

Stasera in Tv, Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 21 MARZO 2017 - Le reti RAI propongono per la prima serata di martedì 21 marzo 2017 diversi generi di intrattenimento. Si va delle serie TV ai film, dai programmi comici a quelli di approfondimento giornalistico. Come nelle settimane procedenti, a farla da padrone come ascolti dovrebbe essere la fiction di Rai Uno "Un passo dal cielo 4" che ha finora ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

In prima serata su Rai Uno, come già anticipato, ci sarà l'ultima puntata della serie TV "Un passo dal cielo 4". L'episodio conclusivo, intitolato "Il volto del demone" vedrà chiarirsi alcuni rapporti e dipanarsi alcuni misteri. Alla fine dell'ultima puntata Tommaso è stato ritrovato sul corpo senza vita di Stephen: tutto lascia pensare che sia stato lui ad ucciderlo. Le indagini porteranno a scoprire qualcosa in più anche dell'omicidio di Eleonora. Francesco, intanto, si dimostrerà molto preoccupato per il rapporto venutosi a creare tra Emma e il maestro Albert. Infine, Cristina e Huber organizzeranno una festa a sorpresa per il compleanno di Vincenzo; la ragazza vorrebbe escludere Eva, ma come sempre le sorprese saranno dietro l'angolo. A seguire, sempre su Rai Uno ci sarà una nuova puntata di "Porta a Porta", con Bruno Vespa. Su Rai Due, nella prima serata del 21 marzo, ci sarà una nuova puntata di "Made in Sud", il programma d'intrattenimento che vede alla conduzione Gigi D'Alessio, Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta. Anche la seconda serata di Rai Due sarà dedicata alla comicità: il gruppo di "Sbandati", guidati da Gigi e Ross, commenterà a modo suo il mondo della comunicazione e dei social media. Su Rai Tre la serata sarà dedicata all'informazione e all'attualità. Si partirà con il talk-show "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, che si confronterà con i protagonisti della politica e della cronaca e che metterà a confronto diretto due contendenti in un interessante faccia a faccia. A seguire, gli spettatori potranno approfondire le notizie del giorno con il "Tg3 Linea Notte".

Rai4 proporrà il film "Apocalypto", thriller del 2006 diretto da Mel Gibson ed ambientato in un piccolo villaggio Maya, al termine del XV secolo. Il protagonista del film è un uomo la cui vita è stata violentemente stravolta dalla efferatezza degli invasori. Egli inizia un viaggio disseminato di pericoli in un mondo carico di paura e tormenti e, spinto dall’amore per la sua donna e per la sua famiglia, cerca in ogni modo di porre in salvo la sua vita. Anche su Rai5 è previsto un film drammatico. "The way back", con Colin Farrell, racconta la storia di un tenente polacco accusato di spionaggio che viene condannato a trascorrere vent'anni di lavori forzati in un gulag in Siberia e che riesce a fuggire in India. Rai Movie propone, invece, un film italiano, "I cento passi". La pellicola diretta da Marco Tullio Giordana racconta la vita e l'assassinio di Peppino Impastato, giornalista ed attivista siciliano fortemente impegnato nella lotta contro la mafia. Su Rai Premium, martedì 21 marzo, andrà infine in onda una puntata della serie poliziesca intitolata "Blue Bloods". La fiction con Tom Selleck racconterà una nuova avventura della famiglia Reagan, membri del New York City Police Department.

LA PROGRAMMAZIONE NEL DETTAGLIO -

Rai Uno ore 21.25 Un passo dal cielo 4, serie TV

Rai Uno ore 23.55 Porta a Porta, approfondimento giornalistico

Rai Due ore 21.20 Made in Sud, programma di cabaret

Rai Due ore 23.30 Sbandati, varietà

Rai Tre ore 21.15 #cartabianca, talk-show

Rai Tre ore 00.00 Tg3 Linea Notte, approfondimento giornalistico

Rai 4 ore 21:03 Apocalypto, film

Rai 5 ore 21.15 The way back, film

Rai Movie ore 21.20 I cento passi, film

Rai Premium ore 21.20 Blue Bloods, serie TV

