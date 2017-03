STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Hell's Kitchen Usa, Younger, Miles Ahed (martedì, 21 marzo 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 21 MARZO 2017 - Quali programmi andranno in onda sulle reti Sky nella serata di martedì ventuno marzo? Su Fox alle ore 21.00, il finale di stagione della serie tv Le regole del delitto perfetto (titolo originale How to Get Away with Murder): la puntata si intitola Wes. La serie televisiva, di genere thriller giudiziario, ha come protagonista la professoressa e avvocato Annalise Keating, interpretata da Viola Davis. Annalise insegna diritto penale in un'università di Filadelfia e affronta diversi processi con l'aiuto dei suoi cinque migliori studenti.

Su Fox Crime alle 21.05, il nono episodio di Private Eyes, procedural investigativo con protagonisti Matt Shade e Angie Everett: il primo è un giocatore di hockey che vuole lasciare la sua attività e cambiare vita, l'altra è un'investigatrice privata. I due collaboreranno assieme a vari casi. Su Sky Atlantic alle 21.15 andrà in onda una puntata di Vikings, serie televisiva di genere storico ambientata nel IX secolo a.C. Su Fox Life andrà in onda alle 21.00 l'episodio nove di Younger, in prima visione: la puntata si intitola Dubbi e paure. Protagonista di Younger è Liza, una quarantenne che decide di cambiare città e riniziare la propria vita, facendo vinta di essere una venticinquenne e mentendo sulla propria età. Alle ore 21.15 su Sky Uno, lo show culinario Hell's Kitchen Usa, dove aspiranti cuochi si mettono in gioco sotto la supervisione dello severo chef Gordon Ramsey.

Alla stessa ora su Sky Cinema 1, il film Miles Ahead, uscito nel 2015 diretto da Don Cheadle. Miles Ahead è un film biografico del musicista jazz Miles Davis, interpretato dallo stesso regista. Su Sky Cinema Hits, alle 21.15, il film comico Johnny Stecchino, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Il protagonista ignora di essere il sosia di un temibile boss della mafia e viene portato a Palermo in modo da essere utilizzato per scopi loschi. Alle ore 21.00 su Sky Cinema Family la commedia Aiuto, ho ristretto la prof! Il film mischia commedia e fantasia ed è diretto da S. Unterwaldt. Felix è un bambino che, senza volerlo, rimpicciolisce la sua professoressa scatenando così una serie di divertenti situazioni. Su Sky Cinema Passion, alle ore 21.00, il film Sabrina, remake del film del 1954 dallo stesso titolo. Sabrina è la figlia di un autista che lavora per una ricca famiglia. La ragazza si innamora di David, il secondogenito del padrone. Alle 21.00, Su Sky Cinema Max, andrà in onda Altitude - Paura ad alta quota, film d'azione diretto da Alex Merkin. Gretchen Blair è un agente dell'FBI che si trova in volo su un aereo preso sotto controllo da dei dirottatori: l'agente dovrà lottare per salvare la sua vita e quella dei passeggeri.

LA PROGRAMMAZIONEDI STASERA -

Fox ore 21.00 Le regole del delitto perfetto, serie tv, thriller

Fox Crime ore 21.05 Private Eyes, serie tv, procedural investigativo

Sky Atlantic ore 21.15 Vikings, serie tv, storico

Fox Life ore 21.00 Younger, serie tv, commedia

Sky Uno ore 21.15 Hell's Kitchen USA, cookie show

Sky Cinema 1 ore 21.15 Miles Ahead, film, biografico

Sky Cinema Hits ore 21.15 Johnny Stecchino, film, comico

Sky Cinema Family ore 21.00 Aiuto, ho ristretto la prof!, film, commedia

Sky Cinema Passion ore 21.00 Sabrina, film, romantico

Sky Cinema Max ore 21.00 Altitude - Paura ad alta quota, film, azione

© Riproduzione Riservata.