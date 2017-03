STEFANO BETTARINI/ Lascerà da parte le faccende personali? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Stefano Bettarini

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY SU CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Stefano Bettarini innamorato deluso: l'inviato dell'Isola dei Famosi 2017 deve fare i conti con il gossip, la rottura con Dayane Mello e le critiche di Giacomo Urtis. Settimana di polemiche roventi all'Isola dei Famosi: nel mirino delle critiche proprio l'inviato del programma, al centro del gossip per la storia con la modella e per le rivelazioni del chirurgo plastico dei vip. Ne sapremo certamente di più nella puntata di questa sera, martedì 21 marzo, dalle 21.30 su Canale 5, ma intanto facciamo un ripasso di quello che è accaduto a Bettarini negli ultimi giorni sull'Isola.

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY SU CANALE 5: LE POLEMICHE CON GIACOMO URTIS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Stefano Bettarini, di recente, è finito nel mirino di Giacomo Urtis, chirurgo plastico dei vip ed ex naufrago che si è raccontanto in esclusiva sulle pagine di Nuovo: il medico ha sparato a zero sull'inviato del programma, dicendo che è un burattino nelle mani degli autori e che è impossibile capirlo. Urtis ha poi detto che Stefano non si faceva vedere molto dai concorrenti tranne che nelle fase delle sfide o della diretta della puntata del martedì, smentendo invece Stefano che ci sembra essere molto vicino ai giocatori. Ma quello del chirurgo plastico non è stato l'unico problema che l'ex calciatore ha dovuto affrontare: in questi giorni è uscito un servizio su Striscia la Notizia pronto a chiedersi (portando a testimonianza un fuori onda) se le eliminazioni siano in realtà già decise. Bettarini - con un post pubblicato su Instagram - ha indirettamente replicato che tutto quello che viene mandato in onda nel daily come nelle puntate è assolutamente vero, mettendo a tacere le polemiche...

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY SU CANALE 5: COME SE LA CAVERÀ QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nella puntata di questa sera dell'Isola dei Famosi 2017 rivedremo Stefano Bettarini alle prese con le prove di sopravvivenza dei concorrenti e con le nomination: a rischio eliminazione ci sono Eva Grimaldi, Simone e Moreno. Bettarini dovrà accompagnare l'eliminato e poi procedere ad una nuova eliminazione in diretta. Sperando di dribblare i suoi gossip personali, tra la Mello e le parole dell'ex moglie Ventura: come se la caverà? L'appuntamento è su Canale 5 questa sera, martedì 21 marzo, a partire dalle 21.30.

