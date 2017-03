Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA DEDICA DELLA SORELLA AL FRATELLO…E PAPÀ DI SANTI (OGGI, 21 MARZO 2017) - Stefano De Martino non ha dimenticato una dedica speciale a suo padre in occasione della Festa del papà dello scorso 19 marzo 2017, ma anche la sorella del ballerino di Amici - Adelaide De Martino - ha voluto regalare delle parole speciali al papà del suo nipotino Santiago. Adelaide ha condiviso sulla propria pagina Instagram un video in cui si vede Stefano giocare con il figlio avuto da Belen Rodriguez, e ha aggiunto: “A te che ogni giorno costruisci la strada del suo futuro. A te che hai un solo ed unico pensiero: la sua FELICITÀ. A te che riesce ad essere padre, amico, compagno di giochi con naturale semplicità. A te che sei e sarai sempre un grande PAPÀ. Auguri @stefanodemartino”. Il pensiero di Adelaide non è passato inosservato agli occhi dei fans, che hanno premiato il post con oltre 20mila like e diversi commenti, “Dedica bellissima a Stefano, papà e uomo esemplare”, “Dolcezza infinta parole meravigliose per un grande papà”. Clicca qui per vedere il post di Adelaide De Martino direttamente dalla sua pagina Instagram.

