STRISCIA LA NOTIZIA/ Servizi: cosa presenteranno Ficarra e Picone oggi, 21 marzo? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 21 marzo 2017) - Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono pronti per condurre una nuova puntata di Striscia la notizia, che torna in onda oggi martedì 21 marzo alle 20.40 su Canale 5. In attesa di scoprire quali servizi sono in scaletta, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Dopo lo stacchetto delle veline, Irene e Ludovica, Dario Ballantini è pronto per vestire i panni dell'ex ministro Matteo Renzi e girare per le vie della capitale a parlare delle sue tanto discusse nomine. Segue Pinuccio che ha risposto alla chiamata di alcuni cittadini di San Foca-Melendugno, in provincia di Lecce, dove c'è l'intenzione di costruire un gasdotto proprio sulla spiaggia. Dalle ricerche effettuate sul territorio risulta che questo posto dalla bellezza unica è anche caratterizzata dalla presenza di piante marine protette che andrebbero distrutte se il progetto dovesse andare avanti. Ad una settimana dall'aggressione all'inviato Luca Abete, le telecamere di Striscia sono tornate a Caserta per constatare la situazione attuale. Ora il viale dalle bancarelle di merce contraffatta sembra essere sgombro e la gente incontrata per strada ricorda la rissa riservando delle parole di affetto per l'inviato che ha subito la feroce aggressione. Un nuovo trailer, questa volta una rivisitazione del film Lo chiamavano trinità, è pronto per omaggiare i tre protagonisti delle prossime Primarie del Partito Democratico, Orlando, Emiliano e Renzi. Moreno Morello si è occupato di un misterioso caso di un medico di base scomparso dalla provincia di Trento. Dopo un cabaret di pasticcini è il momento della consegna del tapiro a Gabriel Garko. Valerio Staffelli lo ha raggiunto nel bar del comune in cui vive ma di tutta risposta l'attore non ha in nessun modo voluto parlare con l'inviato e accettare il tapiro nonostante un lungo inseguimento. Max Laudadio è tornato a parlarci dell'abuso di alcol e droga fra i più giovani e lo ha fatto spulciando una pagina facebook chiamata Boom che aiuta i ragazzi ad organizzare delle feste. Grazie a dei complici, le telecamere di Striscia si sono intrufolate in un party liceale pieno di minorenni. Come ogni lunedì la puntata termina con la rubrica Striscia lo Striscione di Cristiano Militello che diverte con la sua carrellata di scivoloni, gufate e goal più belli del campionato italiano e non.

