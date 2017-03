THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: Stuart e Raj in sfida come "mammo"

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "La proprietà divisione-condivisione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sheldon (Jim Parsons) inizia ad infastidirsi sempre di più quando scopre che Bert (Brian Posehn) ha ottenuto una borsa di studio di svariate centinaia di dollari. Il fatto che un geologo abbia vinto un premio non lo fa sentire in pace con se stesso. Intanto, Howard (Simon Helberg) è elettrizzato per un nuovo modellino di Hawkin che ha trovato fra le cose usate, ma Bernadette (Melissa Rauch) lo trova orribile. Dopo aver letto lo studio di Bert, Sheldon è ancora più arrabbiato perché non capisce il motivo per cui ha vinto. Per convincere la moglie della genialità della sua idea, Howard mostra il modellino a Raj (Kunal Nayyar), ma vista la sua reazione, capisce che solo Hawkin potrebbe apprezzare il suo lavoro. Dopo una lunga passeggiata, Sheldon dimostra la propria ammirazione per l'amico, che non subisce il suo stesso tormento per le idee altrui. Leonard (Johnny Galecki) lo spinge invece a lanciare un masso nel lago con cui gettare via tutte le sue emozioni negative, ma vista l'incapacità del fisico di avere sufficiente forza, finisce per farsi male ad un piede. Leonard invece deve tenere su il naso: ha riso così tanto che il sangue non smetteva di sgorgare. Penny (Kaley Cuoco) cerca di far ragionare Sheldon sull'inadeguatezza della sua rabbia, ma il fisico conclude non solo che il successo di Bert non implica un suo fallimento, ma anche che il geologo potrebbe essere colpito da più malattie grazie alla sua mole. Nel frattempo, i tentativi di Howard di ottenere dei consensi per il suo modellino di Hawkin si rivelano fallimentari. Anche Kripke (John Ross Bowie), nonostante lo voglia usare per spaventare le ragazze nei bagni, lo trova disgustoso. Dopo aver riflettuto tanti giorni, Sheldon decide di complimentarsi con Bert per il traguardo raggiunto, ma solo perché potrebbe raccomandarlo per l'anno successivo. Bert invece pensa subito ad Howard, facendo arrabbiare il fisico, che per sfogare i suoi sentimenti, si fa male sbattendo contro una fontanella. Deciso a risolvere la situazione, Sheldon sceglie di parlare con il geologo, soprattutto quando scopre che all'esterno della porta del suo ufficio ha messo una targa in suo onore. Confessa subito di essere invidioso del suo successo, ma realizza anche che Bert potrebbe essere geloso di lui per la sua relazione con Amy (Mayim Bialik). Sheldon va su tutte le furie quando il geologo gli ricorda che ora ha un sacco di soldi, ma nel tentativo di colpirlo, si fa male al pugno. Gli amici decidono quindi di farlo parlare con Hawkin, che conferma la sua mente brillante come fisico. Ammette anche di aver sempre desiderato un giocattolo con le sue sembianze, ma Leonard preferisce non dire nulla ad Howard.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 MARZO 2017, EPISODIO 10 "LA PROPRIETA' DIVISIONE-COLLISIONE'" - Amy si accorge che il quadro regalato a Penny anni prima è rimasto nel suo vecchio appartamento e decide di restituirglielo. Oltre allo shock nell'amica, l'azione provoca anche la scelta di Sheldon di dividere tutti i giochi che ha acquistato nel tempo con Leonard. Intanto, Stuart fa sapere a Howard e Bernadette di aver ricevuto lo sfratto e si offre di aiutarli con il bambino in cambio di un alloggio. La sua presenza contrasta tuttavia con Raj, che si sente spodestato dal suo ruolo. Sheldon invece non è abile a condividere i giochi, dato che non ha frequentato l'asilo. Conclude infatti che ogni gioco sia suo e Leonard, anche se non ha davvero a cuore qualcuno degli oggetti, decide di dargli una lezione. Punta infatti gli occhi sulla bandiera ufficiale dell'appartamento, arrivando ad ingaggiare un duello all'ultima vendetta con l'amico. Nel frattempo, Raj e Stuart trovano un modo per convivere alle spalle dei due amici in modo pacifico. Stuart però cerca di attirare ugualmente in modo subdolo l'attenzione della coppia.

