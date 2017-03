THE INSIDE MAN/ Denzel Washington nel film su Rete 4

The Inside Man

THE INSIDE MAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI 21 MARZO 2017: IL CAST - The Inside Man è il film in programmazione su Rete 4 oggi, nella prima serata televisiva di questo martedì 21 marzo 2017. Nel cast sono presenti Denzel Washington (attore due volte premio Oscar per Glory e per Training Day), Clive Owen, Jodie Foster, che interpreta MadelineWhite, Christopher Plummer e Willem Dafoe, nei panni del Capitano John Darius. Si tratta di una pellicola americana uscita nell’anno 2006 prodotta dalla Universal in collaborazione con la Imagine Entertainment e la 40 Acres & a Mule Filmoworks. La regia è stata affidata al celeberrimo Spike Lee mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da Russell Gewirtz. Il montaggio è stato eseguito da Barry Alexander Brown con le musiche di Terence Blanchard e la fotografia curata da Matthew Libatique.

THE INSIDE MAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Nel pieno centro di Manhattan a New York un esperto e scaltro ladro di nome Dalton Russell fa irruzione in un’importante banca aiutato da cinque complici. Tutti i ladri portano una tuta ed una volta ottenuto il controllo dell’interno dell’istituto di credito fanno in modo che tutti gli ostaggi e i dipendenti della banca vestano la loro stessa tuta in maniera tale da organizzare una fuga di grande efficacia, traendo in inganno le forze dell’ordine. Intanto il sistema di allarme della banca mette in allerta il più vicino distretto di polizia e sul posto arriva il detective Keith Frazier (Denzel Washington) a cui viene affidato il controllo delle operazioni. Per Frazier questo è un momento piuttosto particolare della propria carriera in quanto la sua possibile promozione è stata bloccata a causa di un’accusa di corruzione che grava sulla propria testa. In ragione di ciò, sarebbe importante per lui riuscire ad assicurare alla giustizia i criminali, recuperare tutta la refurtiva evitando che tutti gli ostaggi si possano fare del male e riabilitare il proprio nome. La notizia della rapina in corso arriva anche nell’ufficio del presidente della banca che è enormemente preoccupato per la vicenda in quanto proprio in quella filiale sono conservati nel caveau dei compromettenti documenti che lo riguardano e che raccontano di come sia nata la sua enorme fortuna patrimoniale. Per evitare che la cosa possa diventare pubblica ingaggia una delle migliori esperte di mediazioni in questo genere di situazione, una donna di nome Madeline. Questa accetta immediatamente il caso e giovandosi anche del supporto dello stesso detective a cui viene promessa la promozione entra all’interno dell’istituto di credito per capire cosa stia succedendo e quindi trovare un accordo. Non appena la donna scopre che i documenti del presidente raccontano di una sua collaborazione con i nazisti che lo ha portato ad impossessarsi di tutti i beni degli ebrei deportati, la situazione cambia radicalmente con un finale assolutamente a sorpresa del quale sarà grande protagonista anche e soprattutto il detective.

