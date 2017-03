THE MICK / Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: Mickey riuscirà a farsi perdonare da Ben?

The Mick, in prima Tv assoluta su Fox Life

THE MICK, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 21 marzo 2017, Fox Life tasmetterà un nuovo episodio di The Mick, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Condom". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mickie (Kaitlin Olson) scopre che Sabrina (Sofia Black-D'Elia) e il fidanzato Kai (Andy Favreau) non usano precauzioni durante i loro rapporti amorosi. La nipote crede infatti che non sia igienico e non si cura della possibilità di rimanere incinta. La zia però le impone di prendere qualcuna delle sue pillole in previsione della prescrizione medica, ma non conclude nulla. In più la nipote crede che sia solo invidiosa del ragazzo che è riuscita a trovarsi, prestante ed efficiente. Visto che Sabrina e Kai non fanno altro che baciarsi, Chip (Thomas Barbusca) non può che notare ancora di più la propria difficoltà. Il ragazzino non ha infatti ancora baciato nessuna ragazza, anche se non intende ammetterlo. Prova a mettere però in pratica i consigli di Kai, che lo spinge ad essere più esplicito. In tutto questo, Ben (Jack Stanton) non fa altro che dare fondo alle scorte delle pillole di Mickey, illusso che si tratti di pastiglie magiche che gli permettano di fare tutto ciò che vuole. Mickey invece non smette di pedinare la nipote, impedendole in qualsiasi occasione di spingersi troppo oltre con Kai. Dopo giorni di fallimento, Chip trova una spalla in Jimmy, che lo spinge ad essere semplicemente se stesso e di non cercare di imitare Kai. Alba (Carla Jimenez) invece manifesta a Mickey la sua preoccupazione sulla possibilità che in casa arrivi un altro bambino. Ha dovuto infatti crescere tutti e tre i ragazzi ed allattarli, ma la donna non ha intenzione di cedere. Anzi decide di far perdere la testa a Kai in modo da togliergli dalla testa Sabrina. Per riuscire a frenare i bollenti spiriti di Sabrina, la zia e Alba decidono alla fine di ingannarla e farle credere di essere davvero incinta. Le fanno ingerire infatti una sostanza che la faccia vomitare, in modo che abbia tutti gli effetti di una gravidanza indesiderata. Con grande loro sorpresa, non appena Sabrina annuncia alla famiglia di aspettare un bambino, Kai dimostra di essere molto responsabile. Si inginocchia infatti di fronte alla fidanzata e le chiede di sposarlo, consapevole di poter essere un bravo genitore. Mickey decide di rivelare quindi tutto alla nipote, ma Sabrina è soddisfatta anche solo per aver visto la vera natura di Kai. Ben invece manifesta ancora un nervosismo ingiustificato ed infine ammette di aver sostituito i contraccettivi della zia con delle caramelle per non farglielo scoprire.

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 MARZO 2017, EPISODIO 4 "CONDOM" - E' il compleanno di Ben ed il bambino è elettrizzato, ma Mickey dimentica completamente la sua festa. Deve quindi trovare un modo per rimediare e farsi perdonare, ma finisce solo per coinvolgere tutta la famiglia nell'organizzazione di un party in ritardo. Sia i ragazzi che la zia, Alba compresa, realizzano però di essere stati molto egoisti e di non aver pensato al più piccolo della famiglia. Jimmy decide di dare il suo contributo ed asssume un clown per la festa di Ben, ma che rivelerà di avere una preferenza per la merenda del tutto discutibile. Intanto, Sabrina e Chip prendono un pony a noleggio per il fratellino, ma il maggiore si ritroverà a vivere un'avventura particolare in giro per il quartiere.

© Riproduzione Riservata.