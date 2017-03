UN POSTO AL SOLE: Vittorio perde il controllo dopo il nuovo ricatto di Luca? (Anticipazioni 21 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 21 MARZO: VITTORIO PERDE IL CONTROLLO? - Sarà proprio dura per Vittorio superare da solo questa difficile fase della sua vita. Se ancora ce ne fosse bisogno, i telespettatori di Un posto al sole ne avranno conferma nella puntata di questa sera, in programma su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Il giovane Del Bue dovrà fare i conti con la pressione sempre più forte e i ricatti di Luca, ai quali dovrà aggiungersi il senso di colpa per non avere smascherato un uomo tanto violento. L'intervista rilasciata da Ornella sarà un'ulteriore difficile prova da superare, ma fino a quando Vittorio riuscirà a sopportare una simile tensione senza perdere il controllo? Nel frattempo Ornella non avrà nessuna intenzione di mollare la presa, continuando a dirsi certa che Antonio non sia morto in seguito ad un semplice incidente. Dello stesso avviso sarà anche lo studio di Enriquez e del perito che ha confermato l'origine dei lividi nel corpo senza vita di Antonio. Serena otterrà dal padre maggiori dettagli sulla sua proposta di lavoro e sembrerà seriamente decisa a prenderla in considerazione. Nel frattempo, Filippo non sarà d'accordo con la moglie, convinto che lei dovrà pensarci due volte prima di dare a Gigi Del Colle una seconda possibilità...

