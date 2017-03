UNA VITA / Anticipazioni spagnole 22 marzo: Ursula Vs Fabiana e la soap torna al sabato pomeriggio!

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 MARZO: Grandi novità su Canale 5 e non solo per via del nuovo scontro al vertice tra Fabiana e Ursula nelle nuove puntate di Una Vita ma anche perchè la soap tornerà al sabato pomeriggio. Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che la soap spagnola tornerà al sabato pomeriggio insieme a Beautiful e Il Segreto per via della riduzione del pomeridiano di Amici, adesso alla fase serale. Le avventure degli abitanti di via Acacias 38 continuano a conquistare tutti e in questi giorni, in particolare, ne vedremo delle belle visto che Ursula e Fabiana sono ormai allo scontro diretto per via di Cayetana e delle sue intenzioni. La domestica non capisce cosa la leghi alla sguattera che vive in soffitta e lei, di certo, non dirà niente su tutto questo. Come andrà a finire allora? Le due arriveranno ad uno scontro finale in cui solo una rimarrà viva e vegeta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 MARZO: ADDIO CONSUELO! - Il ritorno di Consuelo ad Acacias 38 non sarà affatto portatore di buone notizie. Celia, infatti, apprenderà che la madre sarà affetta da una grave malattia e proverà in tutti i modi di convincerla a curarla, chiedendo anche l'aiuto di Felipe. A nulla serviranno però i rimproveri dei (quasi ex) coniugi Alvarez Hermoso che nulla potranno di fronte alla cocciutaggine della donna: Consuelo, consapevole di avere ben poco tempo davanti a sé, vorrà godere la vita al massimo, incurante di cure difficili e operazioni altrettanto rischiose e complicate. E per evitare di dare peso alla figlia, deciderà di andarsene di casa, senza neppure avvisarla o dirle addio. Approfitterà infatti dei divertimenti di tutti per il carnevale per uscire di scena in sordina nella puntata odierna, senza che nessuno riesca a fermarle. Se ne andrà così uno dei personaggi più moderni e anticonformisti della telenovela spagnola, avremo modo di rivederla prima o poi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 MARZO: LO SCANDALOSO BACIO DI ELVIRA - Non c'è proprio da annoiarsi nelle puntate spagnole di Una vita nelle quali oggi assisteremo ai festeggiamenti per il Carnevale. La gran parte degli abitanti di Acacias 38 prenderanno parte ad una festa mascherata nella quale non mancheranno le sorprese. La principale di esse riguarderà il comportamento di Elvira che sarà ancora molto delusa per la fine della sua storia con Simon, trovando nel padre l'unico colpevole delle sue sofferenze. Proprio per fare in modo di attirare l'attenzione di Arturo e vendicarsi di lui, la giovane avrà un comportamento che desterà grande scandalo, considerando l'epoca nella quale le vicende della telenovela sono narrate. Vestita da uomo, Elvira bacerà Maria Luisa sulla bocca davanti a tutti o soprattutto in presenza del severo Arturo. Ma ad essere sconvolta per tale gesto, opponendosi all'accaduto, sarà proprio Maria Luisa. Clicca qui per vedere la foto di questo momento.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 MARZO: CHI E' L'UOMO MASCHERATO? - La festa in maschera sarà grande protagonista della puntata di Una vita che andrà in onda oggi in Spagna. In essa non terrà banco soltanto lo scandaloso bacio di Elvira e Maria Luisa, ma anche la presenza di un misterioso uomo che chiederà a Teresa di ballare. Di questo personaggio mascherato non si conoscerà l'identità, dato che il suo volto sarà completamente nascosto da una maschera. Di chi si tratterà? Mentre la dolce Teresa avrà il suo bel da fare con questo nuova conoscenza, Fernando sarà ancora molto arrabbiato con lei e si allontanerà dai festeggiamenti dove incontrerà segretamente Cayetana. In questa nuova circostanza, la coppia si scambierà un nuovo bacio appassionato: dopo il primo, Fernando aveva messo le cose in chiaro con l'amica di Teresa, dicendole che nulla di tutto questo dovrà ripetersi in futuro. Ma potremo dire la stessa cosa in questo secondi incontro segreto? La sensazione che tra questa coppia nascerà presto una relazione clandestina non mancherà...

