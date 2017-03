UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: amore ufficialmente al capolinea per Celia e Felipe?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA SEPARAZIONE DI CELIA E FELIPE E' UFFICIALE - Da diverse settimane il rapporto tra Celia e Felipe nelle puntate spagnole di Una vita non è più quello di un tempo. La signora Alvarez Hermoso non ha affatto gradito il tradimento del marito con Huertas e, a sua volta, ha finito per rifarsi gli occhi con il tenebroso Cruz. Sebbene con quest'ultimo non sia nata una relazione vera e propria, ciò è bastato per far capire a Celia di non poter proseguire con la sua vita matrimoniale. Per questo ha deciso di chiedere l'annullamento del matrimonio e pare proprio che l'obiettivo verrà raggiunto molto presto. Sebbene Felipe abbia cercato di farle cambiare idea, per Celia non sarà più tempo di tornare indietro tanto che la donna apprenderà con un certo respiro di sollievo la notizia della separazione ufficiale. La coppia, che da tempo non vive più sotto lo stesso tetto, potrà ora decidere della propria vita, senza più pensare al bene della famiglia. Ma siamo davvero certi che sia finita qui?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 MARZO: TERESA VUOLE LA VERITA' - Una vita tornerà domani su Canale 5 per un nuovo appassionante episodio caratterizzato dall'avvicinamento tra Mauro e Teresa. La coppia faticherà a nascondere i propri sentimenti, nonostante tutto il mondo sembri essere contro di loro. Eppure quando la maestra chiederà all'amico dei chiarimento sul suo rapporto con Humilidad, lui non avrà il coraggio di dichiarare la verità. Finirà per spazientire ulteriormente l'amata? Novità degne di nota riguarderanno anche la terribile proposta di Calanda a Martin: il fidanzato di Casilda verrà incaricato di far esplodere una bomba a Calle Acacias ma rifiuterà senza esitazione. Il rapporto tra Juliana e Leandro proseguirà la sua fase di lento e progressivo avvicinamento: la madre di Victor chiederà all'amico di confezionare anche il suo abito per le nozze di Trini e Ramon e la coppia vivrà un momento molto intenso, per la prima volta dopo tanto tempo. Ma alla fine Juliana tornerà indietro sui suoi passi, almeno per ora...

