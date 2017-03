UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Rosa Perrotta e Desireè Popper, un flop annunciato? (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ROSA PERROTTA E DESIRE’ POPPER SONO UN FLOP ANNUNCIATO? – Il trono rosa non convince il pubblico di Uomini e Donne. Le due troniste, Rosa Perrotta e Desireè Popper non riescono a fare breccia nel cuore del pubblico del programma di Maria De Filippi. Dopo aver concesso alle due troniste il beneficio del dubbio, il pubblico ha ammesso la sentenza: nessuna delle due starebbe davvero cercando l’amore. A far sorgere i dubbi nei telespettatori sono le precedenti esperienze televisive delle due e, soprattutto, le segnalazioni sul loro conto. Desireè, infatti, ha alle spalle l’avventura nella casa del Grande Fratello e il tentativo di partire per l’Isola dei Famosi 2017. Inoltre, nonostante abbia smentito di essere sposata, il rumors secondo cui la brasiliana sarebbe la moglie di un facoltoso imprenditore continua a far rumore. Dall’altra parte, invece, Rosa non piace molto al pubblico per le sue esperienze a Ciao Darwin e Veline ma soprattutto per l’atteggiamento sofisticato con cui si rapporta al pubblico. I telespettatori sono sicuri che nessuna delle due troniste riuscirà a regalare emozioni. Dopo il successo delle ultime edizioni, dunque, il trono rosa tornerà ad essere un flop?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA CONQUISTA PUNTI – Sta facendo il percorso inverso a quello intrapreso da Rosa Perrotta e Desireè Popper, il 26enne milanese Marco Cartasegna. Arrivato sul trono di Uomini e Donne al posto di Manuel Vallicella, il pubblico, di fronte al tronista milanese e laureato alla Bocconi, non aveva gradito la scelta della redazione. Puntata dopo puntata, però, il tronista sta conquistando il pubblico grazie all’interesse dimostrato per Soleil Sorgè. I telespettatori, infatti, vedono nella sua voglia di conquistare la bella corteggiatrice una carattere forte e deciso. I fans di Uomini e Donne cominciano ad apprezzare l’atteggiamento del tronista milanese che, dopo gli scontri con Luna Onestini, sembra aver deposto l’ascia da guerra anche con il collega.

