UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, un gesto vale più di mille parole? Per Giorgio la risposta è sì! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA E GIORGIO, DOPO LA LETTERA COSA SUCCEDERÀ? - Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono la coppia più amata del trono over di Uomini e Donne. Nel corso del weekend, dama e cavaliere hanno intrattenuto i fan in maniera inedita in quanto, come ben sapete, il sabato il programma di Maria De Filippi non va in onda. Nel corso del pomeriggio però, dopo Gemma, anche Giorgio si è ritrovato faccia a faccia con Silvia Toffanin e le intime domande del salotto televisivo di Verissimo, in onda come sempre su Canale 5. Dopo le inedite rivelazioni di Gemma, anche il Manetti ha raccontato aspetti sconosciuti della sua vita prima di diventare tanto famoso alla corte di Queen Mary. Giorgio, ha dedicato nuove parole di affetto e stima per la ex ed infatti, anche durante lo speciale di Uomini e Donne in prime time, il gabbiano si è confrontato con la sua gabbianella facendo tesoro dei passati momenti con lei. Gemma ha scritto una seconda lettera al suo ex compagno ma, nonostante le parole emozionanti, Giorgio ha ringraziato la dama con un dolce bacio a stampo per poi ricordarle di avere comunque “inquinato” la loro relazione d’amore una volta terminata. Gemma e Giorgio però, continuano a mostrare di avere molto feeling e trasporto e, nonostante la loro storia sia terminata da settembre 2015, i sentimenti di entrambi sembrano “intrappolati” dentro un misto di risentimento ed orgoglio. Il Manetti infatti, dedica spesso parole di stima ed affetto all’ex compagna ma, dopo questo, non perde mai l’occasione per poterla rimproverare mettendo in evidenza ciò che poteva fare ed invece non ha fatto. Durante l’intervista di Verissimo, Giorgio ha evidenziato tutta la sua volontà di uscire fuori dal programma insieme a Gemma e, nonostante il mancato “ti amo”, il desiderio di poterla vivere anche fuori, probabilmente valeva più di mille parole. A questo punto attendiamo con ansia eventuali sviluppi sentimentali dopo la nuova registrazione che probabilmente prenderà vita a breve.

