UOMINI E DONNE / Luca Onestini bacia tutte: la scelta è Soleil o Giulia? (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI BACIA SOLEIL SORGE’ E GIULIA LATINI – Luca Onestini continua ad animare il trono classico di Uomini e Donne. Dopo essersi mostrato come un ragazzo dolce e timido durante il suo percorso come corteggiatore di Clarissa Marchese, Luca Onestini, da tronista, sta tirando fuori tutto il suo fascino e la sua passione per le belle ragazza. Luca Onestini, infatti, continua a dividersi tra Soleil Sorgè e Giulia Latini non rifiutando la compagnia di nessuna delle sue corteggiatrici. Attratto da entrambe, nella puntata odierna del trono classico, Luca ha baciato sia Soleil che Giulia facendo letteralmente infuriare la Latini che ha annunciato il suo addio alla trasmissione. Nonostante la dura reazione della corteggiatrice, però, Luca non ha alcuna intenzione di cambiare atteggiamento e di rinunciare al contato fisico con Soleil per la quale prova sempre più una fortissima attrazione. Entrambe le corteggiatrici, però, sembrano stanche di doversi dividere la posta in palio e così, nella prossima registrazione, Luca potrebbe annunciare la scelta.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA LATINI TORNA DA LUCA ONESTINI? – Cosa farà Giulia Latini? Lascerà campo libero a Soleil Sorgè o tornerà sui suoi passi cercando di portare a casa il cuore del tronista? La corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto di provare un sentimento vero nei confronti di Luca. Bella, semplice e genuina, Giulia ha conquistato non solo il pubblico ma anche Tina Cipollari che la considera la ragazza giusta per Luca. I fans, dunque, sperano che la Latini ci ripensi e decida di tornare in trasmissione. Sui social, sono pochi gli indizi che Giulia sta dando anche se, su Instagram Stories, è apparsa la foto di quella che sembrava una lettera d’amore. Giulia, dunque, tornerà da Luca per aprire il suo cuore e leggergli una lettera con cui è pronta a dichiarare tutto il suo amore?

