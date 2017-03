UOMINI E DONNE/ Nuovo amore per Claudio Sona? Il tweet di Giuseppe Giofrè (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CLAUDIO SONA HA UN FLIRT CON GIUSEPPE GIOFRÈ? - Claudio Sona e Mario Serpa, nonostante si siano lasciati ormai da giorni, continuano ad appassionare i fan con indiscrezioni e bollenti retroscena. Cosa è successo ultimamente? L'ex coppia nata dal primo trono gay di Uomini e Donne, dopo la separazione non ha avuto più modo di potersi confrontare o almeno, così pare. Nonostante la distanza, le loro dinamiche sentimentali continuano a tenere banco così come le dichiarazioni degli ex protagonisti del programma di Queen Mary, Nei passati giorni per esempio, anche Sonia Lorenzini si è espressa in merito affermando che, ancor prima della rottura ufficiale, sentiva che la coppia non navigava esattamente in buone acque. Sia Mario che Claudio però, hanno avuto modo di confidarsi con i fan di Uomini e Donne attraverso delle dirette su Instagram. Durante gli sfoghi online, entrambi hanno raccontato di essere sereni e, l'ex tronista di Uomini e Donne ha evidenziato notevoli divergenze caratteriali. Nel corso dello speciale del passato sabato sera, Claudio è salito sul palcoscenico di "Tu si que vales" intonando "Zingara", brano di Iva Zanicchi presente in giuria. Per molti, dopo le parole di Sona, il brano era anche una velata dedica nei confronti di Mario Serpa e quel: "mai dire mai" aveva riaperto le speranze dei fan. Secondo le ultime notizie di gossip invece, pare che sia nata una bella amicizia tra Claudio Sona e Giuseppe Giofrè, ballerino professionista di Amici che nel corso dello speciale rivestiva i panni di giudice. Nonostante il ballerino sia fidanzatissimo, il giovane non ha nascosto un certo interesse per Claudio Sona e così, su Twitter una fan ha scritto: "ALLORA quegli sguardi di Giuseppe Giofrè erano verso Claudio Sona, IO LO SO". Ecco, di seguito la risposta del ballerino: “Con quel sorriso come si fa a non guardarlo? Eheheh”. Questa risposta ha generato online un vero “panico” e nuove polemiche. Proprio Claudio inoltre, è stato accusato dai fan di essere fin troppo vivace a differenza di Mario che invece è apparso molto ombroso e pensiero. Cliccate qui per leggere il tweet “incriminato”.

© Riproduzione Riservata.