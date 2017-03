Un passo dal cielo 4 / Anticipazioni ultima puntata: Tommaso è un assassino? (Finale di stagione, 21 Marzo)

Un passo dal cielo, cast (lapresse)

UN PASSO DAL CIELO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 MARZO 2017: TOMMASO È UN ASSASSINO? - Siamo arrivati all'ultima puntata in compagnia di Un passo dal cielo 4: stasera, martedì 21 marzo 2017, andranno in onda gli ultimi due episodi della fiction che vede protagonista Daniele Liotti, e naturalmente si partirà dalla scena che ha chiuso gli appuntamenti della scorsa settimana. Tommaso sarà nell'occhio del ciclone: è stato ritrovato chino sul corpo senza vita di Stephen, con in mano la presunta arma del delitto. È chiaro che l'attenzione della corpo di Polizia e della Forestale sarà tutta spostata sul giovane, e le indagini andranno avanti, chiudendo anche alcuni punti rimasti oscuri in merito all'omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe. Il pubblico, riunito a commentare sulla pagina Facebook ufficiale, è d'accordo: Tommaso non c'entra nulla con la morte di Stephen, quel che c'è dietro è ben più complesso e potrebbe arrivare a smascherare anche eventuali segreti del Maestro e perfino di Livia. La trama di Un passo dal cielo 4 prenderà davvero questa strada? Tommaso riuscirà a vedere riabilitato il suo nome e scrollarsi di dosso il titolo di assassino? Staremo a vedere quali saranno le conclusioni alle quali Neri e Nappi arriveranno in merito alla vicenda...

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 MARZO 2017: FRANCESCO, È LA RESA DEI CONTI ANCHE IN AMORE? - Sembra che sia arrivato il momento della resa dei conti anche in ambito sentimentale per i volti di Un passo dal cielo 4: nelle ultime puntate della fiction, il personaggio di Francesco Neri si è riavvicinato molto alla moglie, e qualcosa sembra naturalmente essersi rotto nel rapporto che aveva con l'affascinante etologa Emma. Le anticipazioni in merito alla serata non lasciano in realtà presagire nulla di incoraggiante per i fans della giovane interpretata da Pilar Fogliati. Emma è ormai molto, molto vicina al maestro della comunità, e questo legame non verrà visto di buon occhi dal Capo della Forestale di San Candido, specialmente quando l'etologa - nel corso di un'indagine ufficiale - arriverà a difenderlo a spada tratta. Si schiererà dalla sua parte, e in un certo senso contro Francesco, alla ricerca della verità: questa frattura riuscirà ad essere risanato o i rapporti si inaspriranno ancora? Anche Livia, d'altra parte, sembra avere qualcosa da nascondere: Francesco rimarrà ancora una volta da solo, proprio come quando è arrivato a San Candido?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 MARZO 2017: EVA E CRISTINA - Eva e Cristina: chi c'è davvero nel cuore del commissario Nappi? La domanda giusta - e i fans di Un passo dal cielo 4, divertiti e anche un po' intimoriti dalla lotta ormai cominciata tra le due donne - dovrebbe essere, in realtà, chi sopravvivrà tra la sorella di Huber e la finta fidanzata di Fedez. Anche durante l'ultimo appuntamento con la fiction in programma stasera le due donne arriveranno a beccarsi: Nappi e Cristina saranno impegnati con l'organizzazione della festa di compleanno del rispettivo collega e fratello, e la giovane avrà tutte le intenzioni di non invitare Eva al party che stanno organizzando. I suoi piani e le sue previsioni, però, verranno ancora una volta buttati all'aria, e la guerra rimane aperta...

