Un passo dal cielo, cast (lapresse)

UN PASSO DAL CIELO 5, ANTICIPAZIONI: CI SARÀ LA QUINTA STAGIONE? DANIELE LIOTTI E LA ‘MEZZA’ CONFERMA - Ci sarà la quinta stagione di Un passo dal cielo? La fiction con Daniele Liotti è pronta ad andare in scena stasera con gli ultimi due episodi, e - al momento - è questa la domanda principale che martella insistentemente nella testa del pubblico. L’addio di Terence Hill al termine di Un passo dal cielo 3 ha permesso ai telespettatori di dare il benvenuto al nuovo Capo della Forestale di San Candido, Francesco Neri, un personaggio complesso e totalmente affascinante, immediatamente in grado di rapire l’attenzione e la curiosità. Gli ascolti del prodotto di LuxVide, dunque, sono rimasti alti e più che soddisfacenti per tutti i nove appuntamenti finora trasmessi sul piccolo schermo. Se si dovesse guardare aie dati di audience, dunque, la risposta penderebbe verso l’ago della bilancia positivo, ma c’è anche un indizio in più pronto a tranquillizzare gli animi irrequieti del pubblico. Tempo fa, Daniele Liotti è stato ospite a DopoFiction, il nuovo programma del giovedì sera lanciato dalla prima rete nazionale. Naturalmente, l’attore ha parlato del suo ruolo in Un passo dal cielo, e arrivando a sbilanciarsi, ha ammesso che “pensa di sì”, che verrà realizzata una quinta edizione della serie. Manca solo conferma ufficiale, dunque?

