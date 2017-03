Uomini e donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano nuovo protagonista del trono classico?

Mattia Marciano, Instagram

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MATTIA MARCIANO PROTAGONISTA - Il dentista palestrato che sta facendo impazzire Rosa Perrotta e Desirée Popper è proprio lui, Mattia Marciano. E' lui il protagonista del trono classico di Uomini e donne che, anche oggi, tornerà in onda con la seconda parte della puntata iniziata ieri. Oggi largo spazio avranno i due tronisti, ovvero Luca Onestini e Marco Cartasegna, ma anche il bel dentista saprà mettersi in risalto con le sue affermazioni. Il giovane è di buona famiglia, ama il suo nipotino ma anche la palestra dove va spesso e volentieri. Oggi fa il dentista ma ha studiato tanto per ottenere quello che ha adesso. Dopo aver studiato odontoiatria, si è trasferito a Madrid dove si è perfezionato per poi tornare nella sua Napoli e continuare l'attività del padre insieme alla sorella. A quanto pare le due troniste hanno fiutato la "bellezza" di Mattia e infatti fanno a botte, o quasi, per lui che attualmente esce con tutte e due. Resta il fatto che anche oggi lo vedremo al centro della puntata visto che difenderà a spada tratta la bella Giulia ferita dal comportamento di Luca Onestini. Il giovane l'ha finalmente baciata in esterna e tutto sembrava perfetto, almeno fino a che, arrivando in studio, ha scoperto che il tronista ha baciato anche la sua rivale, Soleil. Sarà a quel punto che succederà di tutto e Mattia prenderanno le parti della collega corteggiatrice e questo non farà altro che far aumentare l'interesse da parte di Rosa e Desirèe. Se il suo percorso continuerà in questo modo, presto il giovane corteggiatore si troverà a dover fare ua scelta, quale?

