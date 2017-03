VLADIMIR LUXURIA/ Farà commenti piccanti su Paola Barale e Raz Degan? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Vladimir Luxuria

LADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA FARÀ COMMENTI PICCANTI SULLA NOTTE INSIEME DI PAOLA BARALE E RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Vladimir Luxuria sarà di nuovo al fianco di Alessia Marcuzzi per commentare la puntata dell’Isola dei famosi 2017 in onda stasera, martedì 21 marzo 2017, su Canale 5. La mitica “Vladi” sa come provocare i naufraghi e lanciare loro acuminate frecciatine che tanto la fanno amare dal pubblico proprio per la sua simpatia e il suo sarcasmo. In questa diretta scopriremo chi tra Simone Susinna, Eva Grimaldi e Raz Degan dovrà abbandonare il gioco: Luxuria è rimasta molto sorpresa dalla la nomination della Grimaldi che per la prima volta va al televoto mentre ha elogiato Samantha, di certo tra le sue preferite. Commenterà questo cambio di rotta con un commento al vetriolo o grazierà la De Grenet? Vladimir Luxuria vorrà poi sicuramente sapere come hanno trascorso la loro notte insieme Paola Barale e Raz Degan, rimasti insieme fino al mattino seguente alla puntata di settimana scorsa: l’opinionista farà dei commenti piccanti sul tempo che i due ex fidanzati hanno trascorso insieme in Honduras? Vladi metterà probabilmente sotto torchio la showgirl milanese sul possibile ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato. Probabilmente Luxuria tornerà poi a indagare sui motivi della rottura tra Stefano Bettarini e Dayane Mello, naufraga dell'edizione di quest'anno. ù

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA PRENDE IN GIRO NANCY COPPOLA PER IL SUO PESO E IL PUBBLICO NON GRADISCE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì 14 marzo su Canale 5, Vladimir Luxuria è stata protagonista di un siparietto comico con Nancy Coppola, la cantante neomelodica napoletana naufraga di questa edizione. Nancy, di corporatura robusta, non sembra aver perso molto peso nonostante il serrato regime alimentare a cui i naufraghi sono costretti all’Isola dei famosi e Vladimir l’ha punzecchiata su questo punto. Luxuria le ha chiesto come mai gli altri concorrenti sono dimagriti mentre lei non sembra aver perso neanche mezzo chilo e ha domandato se per caso mangiasse di nascosto. Come prevedibile, la Coppola si è offesa e ha risposto per le rime, dicendo a Vladi di aver perso chili e di essersi sgonfiata, anche se non tanto quanto gli altri vip in gara all'Isola. Il pubblico in studio si è subito schierato in difesa di Nancy, esaltando le sue forme generose e attaccando Luxuria per il commento questa volta un po' sopra le righe.

