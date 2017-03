Vittorio Sgarbi/ Video, furiosa lite a Bianco e Nero: il critico d'arte caccia il conduttore!

vittorio sgarbi luisella costamagna

Vittorio Sgarbi, video scontro infuocato a Bianco e Nero di Luca Telese: lite in diretta con Luisella Costamagna - Il programma di Luca Telese, Bianco e Nero, ancora una volta protagonista di accesi scontri. D'altronde quando tra gli ospiti in studio c'è il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è inevitabile che la puntata si fomenti un pò. Sgarbi da il via ad una nuova lite televisiva che nasce da un argomento abbastanza delicato: si riapre infatti la questione legittima difesa e si riporta in auge il caso del ristoratore lodigiano che ha sparato ed ucciso un ladro rumeno che si era introdotto nella sua osteria cercando di derubarlo. È stata la giornalista Luisella Costamagna a far infuriare il noto critico che difende con ogni forza il diritto del ristoratore, così come quello di ogni cittadino italiano, di difendere la propria casa o la propria attività commerciale. "Ogni volta che apri bocca dici solo caz***e!" esordisce Sgarbi, che se la prende con foga con il garantismo della Costamagna e con alcune parole come quella di "assassino" di cui, dice, si è abusato. La lite diventa sempre più accesa fino a quando Luca Telese cerca di placare le acque invitando Vittorio Sgarbi a calmarsi per non costringerlo a doverlo mandare via. “Da qui te ne vai tu - risponde il noto critico d'arte - zitto, taci! Vuoi vedere che la frase non la finisci?". La situazione diventa critica e porta una sorpresissima Luciana Castellina a lasciare lo studio.

Il video della lite di Vittorio Sgarbi (1 ora e 17 minuti)

