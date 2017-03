YOUNGER / Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: Josh lascerà Liza?

Younger, in prima Tv assoluta su Fox Life

YOUNGER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 marzo 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Younger, in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo "Dubbi e paure" e "Il ragazzo con il drago". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Liza (Sutton Foster) continua a frequentare l'appartamento di Josh (Nico Tortorella) ed a confrontarsi con i suoi coinquilini. Questi ultimi scoprono che non ha mai giocato ad un videogames e ne rimangono molto sorpresi. Rifiuta però di rimanere a dormire, dato che la sua camera da letto non ha nemmeno la porta. Al lavoro, Diana (Miriam Shor) mette ancora a dura prova il lavoro di Liza, per via di una convention che deve preparare nel migliore dei modi. Intanto, Kelsey (Hilary Duff) continua la sua relazione con Bjorn (Thorbjørn Harr), ma scopre da Liza che la moglie dello scrittore sta per arrivare in Paese, per stare vicino al marito durante un momento importante della sua carriera. L'amica dimostra però di non volersi fare sfuggire Bjorn e crede che lascerà la moglie, per quanto sia un problema dell'autore e non suo. Liza prova ad avvisarla che ci saranno delle conseguenze spiecevoli, ma viene avvisata di dover andare in aereoporto a prendere Annika (Viveca Paulin). Una volta di fronte alla donna, scopre che è molto affabile e cordiale, almeno fino a che non legge una prima bozza del libro a cui sta laborando Anton. Scopre infatti che ha un'amante ed accusa Liza di essere la donna descritta, arrivando a schiaffeggiarla con il copione. Quella sera, Liza si concede un bicchiere con Maggie, ma viene convocata da Diana, che ha bisgno faccia da baby sitter ai figli di Charles (Peter Hermann). Durante la cena, Kelsey comprende che non voleva far sapere alla moglie di Anton i particolari della loro relazione. Manifesta inoltre qualche perplessità su alcuni termini usati, ma lo scrittore rivela che si tratta di uno dei maggiori complimenti del suo Paese. A fine serata, Liza si ritrova a fare una conversazione piuttosto imbarazzante con Charles, che dimostra di avere lo stesso interesse nei suoi confronti. Trova a trovarla all'esterno Josh, che ha deciso di regalarle uno skateboard per mettere alla prova il suo essere tosta.

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 MARZO 2017, EPISODIO 9 "DUBBI E PAURE" - Continua il tentativo di Liza di sfondare nel mondo dell'editoria e dimostrare finalmente al suo capo, Diana, di che pasta è fatta. L'occasione sembrerà arrivare grazie al club del libro, un evento in New Jersey in cui tenterà di suscitare l'interesse verso un autore inedito che ha scoperto sul posto di lavoro. Intanto, la donna mantiene anche i rapporti con Josh, con cui sembra andare a gonfie vele. Spesso si ritrovano in situazioni assurde, in cui fa fatica a nascondere la sua vera età, ma finisce per fare un errore. Insulta infatti l'intelligenza del ragazzo, che è costretto quindi a bloccare la cosa sul nascere. EPISODIO 10 "IL RAGAZZO CON IL DRAGO" - La notte di Liza non prosegue senza brutti sogni, a causa del ritrovamento di una cimice. Non è quindi in grado di avere le forze necessarie per chiudere il suo primo contratto, che rappresenta anche la sua prima esperienza letteraria. Come riuscirà a procedere in azienda senza tagliare il traguardo? L'incontro con Charles sembra inoltre riportare costantemente Liza verso la realtà e quelle dinamiche che cerca disperatamente di nascondere dietro dei finti 25 anni.

