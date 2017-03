007 - BERSAGLIO MOBILE/ Su Rai Movie il film con Roger Moore (oggi, 22 marzo 2017)

film prima serata

007 - BERSAGLIO MOBILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - 007 - Bersaglio mobile, il film in onda su Rai Movie ogi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.20. Un grande classico del genere thriller, azione e spionaggio la pellicola Agente 007 - Bersaglio mobile (A View to a kill). Film britannico del 1985 diretto da John Glen con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scrittore dal celeberrimo Ian Fleming con sceneggiatura che è stata ovviamente modificata ed adattata da Michael G. Wilson. I panni di James Bond vengono vestiti da Roger Moore alla sua ultima esperienza in queste vesti ed inoltre tra gli interpreti figurano Tanya Roberts, Christopher Walken e Grace Jones. Ma eco la trama del film nel dettaglio.

007 - BERSAGLIO MOBILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista James Bond (Roger Moore) che viene chiamato ad indagare sulla produzione di alcuni microchips utilizzati per computer molto simili ad alcuni che da tempo vengono prodotti nella Silicon Valley. Nello stesso momento però anche i servizi segreti russi hanno captato l’affare e stanno facendo di tutto pur di arrivare prima di James Bond. Tuttavia l’agente 007 viene mandato in Francia e precisamente a Parigi dove deve stringere rapporti con un certo Max Zorin (Christopher Walken). Si tratta di un industriale russo a cui James Bond si avvicina con la scusa di essere interessato ad acquistare alcuni dei cavalli che lui presenti nel suo allevamento. James Bond riesce quindi anche ad intrufolarsi nella villa di Max e qui grazie anche all’aiuto di un collega, l’agente entra in una sorta di laboratorio segreto e sotterraneo e dopo averlo analizzando in lungo e in largo finalmente trova ciò che gli serve. Per il collega di James Bond tuttavia le cose si mettono male, in quanto una feroce socia di Zorin, May Day (Grace Jones) lo uccide barbaramente ma non riesce nel su intento di far fuori anche Bond. In realtà l’agente segreto 007 viene a conoscenza che Max Zorin aveva lavorato come agente segreto russo ma ora aveva deciso in qualche modo di tradirli vendendo loro un qualcosa che fosse stato capace di provocare all’interno della Silicon Valley un movimento del sottosuolo che avrebbe portato alla distruzione di tutte le installazioni tecnologiche che erano lì poste. James Bond, riesce a scoprire dove opera Zorin ed insieme a Stacey Sutton (Tanya Roberts) arriva per una perlustrazione. Tuttavia, la miniera viene fatta allagare ma l’agente 007 grazie alle sue abilità riesce a far esplodere l’ordigno all’esterno della miniera. Zorin scappa con Sutton, ma Bond non si arrende e grazie ad una corsa contro il tempo uccide Zorin e salva Stacey.

