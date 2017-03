2 BROKE GIRLS 6/ Anticipazioni puntata 22 marzo 2017: Han o l'anatra, chi vincerà il festival del francobollo?

2 Broke Girls 6, in prima Tv assoluta su Joi

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6. Sarà l'8°, dal titolo "...e il francobollo con anatra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Max (Kat Dennings) e Caroline (Beth Behrs) hanno dei problemi con il Dessert Bar, soprattutto per i drink, che nessuna delle due sa fare. Discutono infatti della possibilità di prendere un barista, anche se il loro budget non glielo consente. Poco dopo, un cliente cerca di fregare il Diner mettendo un capello nel suo polpettone, ma Han (Matthew Moy), da bravo investigatore, intuisce tutto solo analizzando l'indizio. Intanto, Sophie (Jennifer Coolidge) tiene sotto controllo la figlia che ha affidato ad Earl (Garrett Morris), grazie ad una bambola con le sue sembianze che ha lasciato nel locale. Caroline propone poi a Max di frequentare loro stesse un corso per baristi, in modo da prendere l'abilitazione e risolvere il problema. Caroline si imbatte in Julie (Jinhee Joung), una ragazza ambiziosa che ha studiato ad Harward e che le dà filo da torcere. La materia, insegnata da un ex barbone alcolizzato, trova però vincente Max. Quest'ultima invece si trova a proprio agio, finalmente felice di poter frequentare la scuola. Anche durante le ore di lavoro pensa solo a ripassare e fare i compiti per casa: uno shot. Stranamente le due amiche sembrano essersi scambiate di posto ed è Max ad essere la secchiona di turno, ma Caroline vuole eccellere e non rovinare la sua media. Nel frattempo, Han si prende una brutta varicella ed anche se secondo Max sta bene, finisce per crollare sull'asfalto esterno al Diner. Oleg (Jonathan Kite) invece inizia a provare fastidiosa la presenza della bambola di Sophie, anche perché ha capito di provare qualcosa per lei. Dopo un soccorso inaspettato, Max scopre di essere stata colpita alla varicella e non può quindi andare a fare l'esame da barista. Han però può rimanere in casa con le ragazze e mentre parla con Max, scopre che Oleg li sta spiando tramite la bambola di Sophie. Caroline però capisce di poter sfruttare il gioco nell'esame, in modo che Max possa suggerirle le risposte. L'esame non inizia nel modo migliore, a causa di un difetto di trasmissione audio. In più, Max versa qualcosa sulla bambola ed Han inizia a cercare di asciugarla con il phon, provocando un forte problema audio a Caroline. La ragazza viene quindi esclusa dall'esame e non può più proseguire. Dopo aver sorvegliato la figlia da mattina alla sera, Sophie capisce invece di dover allentare la presa su Barbara. Oleg invece ha bisogno di riavere la bambola, visto che ne sente la mancanza.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 8 "...E IL FRANCOBOLLO CON ANATRA" - Alla fine le ragazze decidono di assumere un barista, perché la politica di Max di bere uno shot per ognuno di quelli fatti per i clienti, l'hanno portata a spogliarsi più del dovuto. Visto che gli affari però vanno bene, propone a Max di seguirla in un giro di bellezza. Potranno farsi la manicure per la prima volta dopo tanto tempo ed anche se non possono ancora essere invidiate dagli altri, possono comunque comportarsi da snob. Mentre si trovano in lavanderia, la biancheria di Caroline viene presa di mira da una degli utenti, che decide di spodestarla solo perché si è sedua. La volontà di rifarsi sulla società diventa quindi prioritario per Caroline. Una volta tornate al lavoro, le ragazze ovviamente non possono maneggiare nulla, per non rovinarsi le unghie. Iniziano però anche a discutere della possibilità di andarsene dal Diner, anche se non è ancora arrivato il momento. Nel frattempo, Han diventa folle a disegnare un germano reale per partecipare ad un importante concorso delle poste, che mette in palio la possibilità di disegnare il futuro francobollo americano.

