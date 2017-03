AMICI 16 / Serale 2017, destino diverso per Sebastian e Riccardo (Oggi, 22 marzo)

Amici 2017

AMICI 16 SERALE 2017: ANTICIPAZIONI E NEWS, DESTINO DIVERSO PER SEBASTIAN E RICCARDO – Il serale di Amici 16 è ormai alle porte. Sabato 25 marzo, in prima serata su canale 5, la squadra bianca di Morgan e la squadra blu di Elisa si sfideranno nella prima sfida al termine della quale ci sarà già la prima eliminazione. Nella scuola, i dodici allievi ammessi si stanno così preparando per arrivare al meglio al gran debutto. Tra gli allievi più attesi c’è sicuramente il ballerino Sebastian Melo, considerato il diamante della squadra bianca. Pur avendo solo 18 anni, infatti, Sebastian ha dimostrato non solo di essere un grandissimo talento ma anche di poter ballare diversi stili. Sebastian si sta preparando con la maestra Alessandra Celentano che ha invitato il giovane ballerino a parlarle e a spiegarle ciò che gli piace e ciò che vorrebbe fare. L’intento della maestra Celentano è riuscire a tirare fuori il meglio da Sebastian trasformandolo in un vero professionista, in grado di conquistare la giuria di Amici 16. Anche Elisa sta facendo la stessa cosa con Riccardo Marcuzzo anche se, in questo caso, la strada appare in salita. Il coach della squadra blu sta cercando di capire qual è il repertorio adatto a Riccardo ma finora non l’ha ancora capito. Riccardo, inoltre, se da una parte continua ad essere l’idolo del pubblico, dall’altro è considerato l’anello debole della squadra blu. Sarà lui, il prossimo allievo a rischiare l’eliminazione nella prossima registrazione del serale?

