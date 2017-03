Al Bano malore ricoverato/ Come sta? Romina Power difende la Lecciso: non offendete Loredana! (Ultime notizie)

Al Bano Carrisi malore, ricoverato: come sta? (LaPresse)

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO RICOVERATO, COME STA? ROMINA DIFENDE LOREDANA! (OGGI 22 MARZO 2017) - Ieri ha Pomeriggio 5 mentre si cercava quali fossero le reali condizioni di salute di Al Bano Carrisi - ricoverato da due giorni dopo un malore (ischemia transitoria) avuto in viaggio tra Chieti e Cellino San Marco - la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto ritornare brevemente sull’eterna querelle Romina Power - Loredana Lecciso. Di recente la bella compagna del cantante aveva punzecchiato l’ex moglie di Al Bano per aver osato forse un po’ troppo nelle dichiarazioni su presunti riavvicinamenti tra i due celeberrimi interpreti di “Felicità”. L’ultimo capitolo però pare aver chiuso se non proprio definitivamente almeno per ora gli attacchi tra le due: complice il malore e l’oggettivo momento molto difficile per chiunque voglia bene all’ugola d’oro di Cellino San Marco, Romina non intende fare polemiche con la sua famiglia, tanto che è arrivata a scrivere su Facebook «per favore basta offendere Loredana!», come mostrato poi dal programma di Canale 5 nello stupore degli ospiti. Eh sì, il malore di Al Bano evidentemente ha unito davvero tutti, anche chi fino a poco fa si vedeva come fumo negli occhi per via di un passato/presente oggettivamente ingombrante. Le nemiche/amiche che sono strette attorno al loro uomo e che non vogliono in questo momento non facile far emergere altre polemiche: intanto la condizione di salute del cantante pugliese è stata confermata dal terzo bollettino distribuito ieri pomeriggio dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce. «Al Bano Carrisi ha trascorso una notte tranquilla ed ha riposato bene. Tenuto sotto continuo monitoraggio, il paziente dovrà restare a riposo in ospedale almeno sino a sabato», confermando come l’ischemia transitoria non ha causato danni gravi. Ci vorrà tanto riposo ma la paura è passata per fortuna.

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO RICOVERATO, ROMINA POWER VS SCIACALLI IN TV (22 MARZO 2017) - È arrabbiatissima Romina Power, forse anche spaventata dopo il malore occorso al suo ex marito Al Bano: con un post al veleno mandato via Instagram ieri, appena saputo che il cantante di “Felicità” era comunque fuori pericolo. Scatenata e in difesa di Al Bano, la figlia di Tyron Powell attacca così sui social: «ora tutti approfittano del malore di Albano per mostrarsi in tv, compreso chi ci marcia sul dolore degli altri». Ma a chi si starà riferendo la famosissima moglie di Al Bano con questo tono fortemente polemico? Non sembra volersela prendere con la compagna del marito, quella Loredana Lecciso con cui spesso ci sono state in passato, anche recente, delle punzecchiature, piuttosto pare rivolgersi ad opinionisti, commentatori e conduttori tv. Forse anche quella stessa Barbara D’Urso che ieri ha dedicato mezza puntata alla malattia di Al Bano; a parziale difesa di Barbarella nazionale, il cantante di Cellino San Marco è stato spesso ospite nei suoi programmi e nutrono insieme una bella amicizia da anni. Ma allora Romina a chi si riferisce? Il mistero pervade le coscienze del web…

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO RICOVERATO, COME STA? LO SCHERZO CON I MEDICI - Ha anche il tempo di scherzare Al Bano Carrisi, mentre è ricoverato per la seconda volta in pochi mesi (la prima volta per un doppio infarto, ora per una ischemia transitoria): il buonumore no lo abbandona mai questa “corteccia” pugliese resistente, con il bollettino di oggi che ha rassicurato tutti sulla presta guarigione del cantante di Cellino San Marco. Addirittura ha voluto scherzare, hanno confermato i medici che lo hanno in cura a Lecce, e ovviamente non poteva farlo se non sulla sua stessa voce, la vera cifra del personaggio famoso in tutto il mondo: «È come i denti per i castori, bisogna usarla sempre - ha detto - per vivere bene ed evitare l’estinzione della specie». Al Bano sta affrontando tutte le terapie del caso e nella giornata di sabato si saprà se sarà possibile dimetterlo oppure no: continuano sui social i messaggi di auguri e stima dei tantissimi fan preoccupati dopo gli infarti di inizio 2017 per il loro beniamino dalla voce… come i castori!

