Alessandra Amoroso, Vivere a colori/ FoxLive, anticipazioni: il docufilm dedicato all’artista (oggi, 22 marzo)

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI: FOXLIVE, IL DOCU-FILM SULLA CANTANTE. L’ALBUM (OGGI, 22 MARZO) - Alessandra Amoroso sarà al centro della serata proposta oggi, mercoledì 22 marzo 2017, da Fox Life: torna infatti Fox Live, lo spazio dedicato al mondo della musica e dei grandi artisti. Dopo i docufilm e gli speciali che hanno visto al centro il Liga Rock Park di Luciano Ligabue e a tutti gli ultimi (grandissimi) successi dell’ex vincitore di X Factor Marco Mengoni, è arrivato anche il momento della cantante salentina lanciata da Amici. Durante lo scorso anno, Alessandra Amoroso ha presentato al pubblico il suo nuovo album, “Vivere a colori”, e ha tenuto un Tour incredibile che le ha permesso di catturare l’attenzione dei fans anche oltre i confini nazionali. “Vivere a colori” è stato rilasciato il 15 gennaio del 2016, ma già a novembre del 2015 Alessandra Amoroso aveva anticipato la sorpresa con il singolo “Stupendo fino a qui”. Il 26 febbraio dell’anno scorso è stato pubblicato anche “Comunque andare”, secondo singolo della fatica discografica, seguito poi da “Vivere a colori”, “Sul ciglio senza far rumore” e il recentissimo “Fidati ancora di me”. In prime time il pubblico di Fox Life potrà gustarsi un vero e proprio docufilm esclusivo, girato durante le date dell’ultima tournée: chi non se lo perderà?

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI: FOXLIVE, IL DOCU-FILM. GLI ULTIMI IMPEGNI (OGGI, 22 MARZO) - Alessandra Amoroso non è certo rimasta con le mani in mano nell’ultimo periodo: a gennaio i due rapper Fedez e J-Ax hanno rilasciato il loro nuovo album “Comunisti col Rolex”, in cui è contenuto un brano - “Piccole cose” - al quale la cantante salentina ha collaborato. Nello stesso giorno, i due rapper hanno anche rilasciato la videoclip ufficiale della canzone. Lo scorso weekend, l’artista li ha raggiunti sul palco romano del Palalottomatica, per duettare sulle note realizzate insieme. Ma la settimana ha svelato anche un altro grande impegno per Alessandra Amoroso: il serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via il prossimo sabato su Canale 5, e la cantante ha figurato tra gli ospiti della registrazione della prima puntata, come sottolineano le anticipazioni circolate sul web. Dopo il docufilm trasmesso oggi, mercoledì 22 marzo 2017, sul piccolo schermo di Fox Life per Fox Live, la sua Big Family potrà ritrovarla davvero molto presto sulle scene…

ALESSANDRA AMOROSO, VIVERE A COLORI: FOXLIVE, IL DOCU-FILM. LE DATE ALL’ARENA DI VERONA (OGGI, 22 MARZO) - Stasera Fox Life offrirà un’occasione imperdibile, specie per tutti i fans di Alessandra Amoroso che, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a prendere parte alla tournée che ha tenuto lo scorso anno per il nuovo album “Vivere a colori”. Il piccolo schermo regalerà immagini magiche, cariche di emozioni e, naturalmente, di talento: assisteremo a qualche confessione dietro le quinte, e a tanto divertimento in compagnia della salentina. Ma quando Alessandra Amoroso tornerà fisicamente sul palcoscenico, pronta ad infiammare gli animi? Le date del 2017 sono due, ed entrambe in programma il prossimo aprile, il 28 e il 29: la cornice sarà la splendida Arena di Verona.

© Riproduzione Riservata.