Beautiful / Anticipazioni puntata americana 23 marzo: Rena Sofer ha fatto cose disgustose! Video

Beautiful

Beautiful, anticipazioni puntata americana 23 marzo: Beautiful festeggia i suoi 30 anni e lo fa con i suoi volti storici, attualmente in onda solo Brooke ed Eric, e con coloro che si sono inseriti in corsa ovvero i giovani della soap e anche Rena Sofer, la bella Quinn Fuller. La soap americana spegne le sue candeline e la CBS ha pensato bene di pubblicare sui social una serie di video in cui gli stessi protagonisti si raccontano e lo fanno attraverso alcuni aneddoti curiosi. La stessa Rena Sofer rivela che la cosa più disgustosa che il suo personaggio ha fatto è legato al suo rapporto con Bill Spencer, o meglio Dollar Bill. Ecco qui il video della rivelazione. Attualmente, però, Quinn è molto legata a Ridge tanto che si parla addirittura di nozze lampo per i due, sarà davvero questo il colpo di scena che la soap regalerà ai suoi fan per questi 30 anni?

Beautiful, anticipazioni puntata americana 23 marzo: è l'anniversario della soap! - Eccoci giunti all'imperdibile puntata americana di Beautiful, ovvero l'episodio nel quale si celebra il trentesimo anniversario della soap attualmente più seguita al mondo. Era il 23 marzo 1987 quando Eric e Brooke si sono incontrati per la prima volta nel corso di un evento organizzato da Stephanie a villa Forrester. Proprio per questo, gli unici due personaggi presenti fin dalla prima puntata saranno domani gli indiscussi protagonisti, parlando del loro passato in una cornice da sogno, davanti alla spiaggia di Sidney. Katherine Kelly Lang e la sua Brooke e John McCook e il suo Eric rivivranno un trentennio di ricordi, nel quale si sono innamorati e lasciati, hanno pianto e sorriso, mai dimenticando un affetto profondo e sincero. Ammetteranno, infatti, che a distanza di anni nulla è cambiato anche se quello che in passato era amore è ora diventata una splendida amicizia. I ricordi saranno i grandi protagonisti di domani, in una puntata speciale, nella quale verrà concesso solo qualche breve spazio ai festeggiamenti delle nozze di Steffy e Liam.

