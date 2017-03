Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L’AUGURIO DOLCE DELLA SHOWGIRL PER SANTIAGO, FOTO (OGGI, 22 MARZO 2017) - Le chiacchiere non si spengono mai, specie se il tuo nome è Belen Rodriguez: la showgirl è sempre sotto le luci dei riflettori, e spesso le critiche non mancano, ma questo sembra più che mai un periodo sereno per l’argentina. Proprio l’altro giorno, il fidanzato Andrea Iannone ha condiviso uno scatto a letto, al fianco di Belen Rodriguez: la storia d’amore con il pilota sembra procedere alla grande, ma al centro dei pensieri della showgirl c’è anche un altro piccolo (ma grande) uomo. Stiamo parlando naturalmente di Santiago, il figlio avuto insieme al ballerino di Amici Stefano De Martino. Ieri, a colpi di hashtag #aroundtheworld, Belen Rodriguez è tornata a renderlo protagonista sulle sua pagine social ufficiali: l’immagine lo ritrae mentre corre, spalle all’obiettivo, su un pontile che si destreggia tra acqua e palafitte. “Buongiorno amore mio!!!! Corri corri e assaggia il vento!!!” ha scritto l’argentina, con parole che assomigliano molto ad un augurio carico di felicità per il piccolo. La fotografia ha accesso la curiosità e la tenerezza dei fans, che si domandano: su quali lidi sarà approdata Belen? Clicca qui per vedere l’immagine direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

