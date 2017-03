BERMUDA TENTACLES/ Su Cielo il film con Trevor Donovan (oggi, 22 marzo 2017)

film prima serata

BERMUDA TENTACLES, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - Bermuda tentacles, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere catastrofico – fantascienza realizzata negli USA nel 2014 e prodotta dalla casa cinematografica della Tha Asylum con la regia di Nick Lyon su soggetto e sceneggiatura che sono stati scritti e realizzati da Geoff Meed. Nel cast sono presenti Trevor Donovan, Linda Hamilton, Mya, John Savage e Jamie Kennedy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BERMUDA TENTACLES, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alla figura del Presidente americano che è in volo con l’aereo presidenziale, l’Air Force One ma che a causa di una serie di problemi e anomalie si trova senza alcuna possibilità di salvezza. Infatti il noto e robusto Air Force One si trova a passare nel bel mezzo di una tempesta rovinosa e terribile che lo fa precipitare. Il panico è tantissimo soprattutto per le sorti dell’amato Presidente ma in qualche modo si prova ad evitare il peggio mettendo in qualche modo al riparo il Presidente all’interno della capsula di salvataggio. I soccorsi partono repentini, la priorità è il tempo e il riuscire a localizzare esattamente il punto di caduta dell’Air Force One di cui sembrano essersi perse le tracce nei prossimità del Triangolo delle Bermuda. Ad essere incaricata per ritrovare la capsula di salvataggio è la Marina degli Stati Uniti che inizia il difficile e allo stesso tempo entusiasmante compito di riportare a casa sano e salvo il Presidente. Le forze spiegate affinché il tutto riesca in maniera eccellente e senza alcun problema sono tantissime, inoltre si tratta di una corsa contro il tempo. Tuttavia però proprio quando sembra in qualche modo aver raggiunto l’obiettivo e salvato il Presidente accade qualcosa di particolarmente incredibile e spaventoso. Una gigantesca e mostruosa creatura marina si risveglia generando panico e preoccupazione in quanto riemerge dal fondo dell’oceano iniziando ad attaccare l’intera flotta.

