BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni del 22 marzo 2017: la verità scottante sulla nascita di Ziggie

Nicole Kidman in Big Little Lies, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BIG LITTLE LIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo appuntamento di Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Vivere un sogno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la città è ancora nel caos per via dei recenti eventi e solo i bambini sembrano non aver accusato più di tanto il colpo. Intanto, Madeline (Reese Witherspoon) chiede a Celeste (Nicole Kidman) di proporsi per l'incarico, convinta che sia la persona più adatta, mentre Jane (Shailene Woodley) introduce i bambini della sua classe alla prima elementare. Più tardi, Celeste ha una violenta lite con il marito in cui volano schiaffi e spintoni, ma Perry (Alexander Skarsgård) si accorge troppo tardi dell'errore commesso. Nonostante questo, subito dopo hanno un rapporto fisico. Più tardi, Madeleine rivela a Ed (Adam Scott) di aver rivisto l'ex marito, ma il compagno le fa notare che non smette di pensarci. Crede infatti che Nathan (James Tupper) sia il suo 'unico' e visto che non è soddisfatta della sua vita, ora ne ha abbastanza. Inizia infatti a credere che non lo amerà mai abbastanza, visto che non hanno nemmeno tempo di coltivare l'intimità. Più tardi, Celeste fa notare a Madeleine che potrebbe essere cambiata fra una relazione e l'altra. Glissa però quando l'amica le chiede se lei e Perry litigano ancora, preferendo dirottare sullo strano rapporto fra sesso e lite che ha con il marito. Alcuni testimoni, riguardo a quella sera, riferiscono di aver visto chiaramente Madeleine arrabbiarsi in seguito ad un incontro con Renata (Laura Dern) al ristorante. Di ritorno a casa, Ed non supporta la compagna, soprattutto per il suo sostegno a Jane, ma finiscono per parlare di nuovo di Nathan. Il giorno seguente, Madaline scopre che la figlia maggiore ha iniziato a prendere la pillola contraccettiva grazie all'aiuto di Abigail (Kathryn Newton) e decide di affrontarla all'uscita da scuola. Intanto, Nathan decide di parlare con Ed del rapporto con l'ex moglie, Skye (Chloe Coleman) e Bonnie (Zoë Kravitz), ma non gradisce che il rivale gli faccia notare che con le due prime figlie è stato poco presente rispetto alle due nate dal secondo letto. Gli sottolinea infatti di non gradire la sua intromissione. Ore dopo, la madre di Ziggy (Iain Armitage) viene convocata dal rettore assieme a tutte le altre madri perché il bambino ha cercato di baciare Amabella (Ivy George) e c'è il rischio che si tratti di violenza sessuale. L'istituto vuole agire secondo la politica scolastica e contattare un avvocato, per assicurarsi di non compiere degli errori e di agire in caso di reato. Jane ha un crollo emotivo all'esterno.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 3 "VIVERE UN SOGNO" - Perry mette le mani al collo di Celeste quando crede che l'abbia lasciato deliberatamente all'oscuro di una riunione di famiglia. La moglie finisce quindi per minacciare di lasciarlo. Il party organizzato da Renata per Amabella si rivela un grande successo, ma la donna rimane sconvolta quando scopre che Madeline ha invitato i più cari amici della figlia ad un evento di Ziggy che si svolgerà lo stesso giorno. Durante la terapia di famiglia, Perry sostiene che i suoi scoppi d'ira si manifestano perché ha paura che la moglie non lo ami, anche se Celeste cerca di negare. Il rendimento scolastico di Abby comincia a diminuire e il suo consulente scolastico conclude che è dovuto allo stress collegato a ciò che sta accadendo in classe. Abby decide quindi di rimanere con Nathan, con grande sgomento di Madeline. Intanto, Jane ottiene che Ziggy venga coinvolto in attività extra scolastiche e lo aiuta a mettere insieme un albero genealogico con il supporto di Madeline. Si scaglierà poi contro il figlio quando insisterà a mettere il nome del padre sul lavoretto ed in seguito confiderà all'amica di aver avuto il bambino in seguito allo stupro da parte di un uomo di nome Saxon Banks, che da allora non ha mai più rivisto.

