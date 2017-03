Beautiful/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Ivy pedina nelle mani di Quinn?

beautiful anticipazioni

Beautiful, anticipazioni puntata del 22 marzo: Beautiful torna anche oggi con la puntata di metà settimana in ci tutto sembrerà più bello, almeno per Brooke e Bill. I due sono sempre più vicini soprattutto che adesso Dollar Bill si è ufficialmente liberato della moglie con tanto di lacrime e arrivederci. I due hanno ricordato i loro bei momenti passati insisme ma appena Katie è uscita dalla porta, ecco subito prendere la palla al balzo e chiamare la cognata nonché amante. Brooke corre tra le sue braccia ed ecco arrivare un anello a forma di spada con la quale potrà ufficialmente entrare in famiglia, sposarlo e mettere le mani sulle sue azioni della Forrester. Brooke non potrebbe essere più felice e la loro storia potrebbe davvero avviarsi verso un lieto fine, almeno per adesso. Intanto, alla Forrester, Quinn continua a circuire Ivy convincendola di essere quello che fa al caso suo ma non per lavoro visto che inzia a farle rifare il look e solo per cercare di tenere Liam lontano da Steffy seducendolo. Anche questa volta il suo piano andrà a buon fine?

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Se in Italia tutto è pronto per la lotto senza quartiere tra Ridge e Quinn, negli Usa Beautiful si prepara per un vero e proprio colpo di scena. Proprio in questi giorni, la soap americana ha portato i suoi protagonisti in Australia per festeggiare un nuovo traguardo con le nozze di Steffy e Liam ma al loro seguito ci sono anche i senior della soap e, in particolare Ridge e Quinn. Si fanno sempre più insistenti le voci che danno per certa un'attrazione seria tra i due, un rapporto sempre più stretto che potrebbe sfociare addirittura in nozze lampo. Questo sarebbe un vero e proprio colpo di scena visto che Quinn è legata ad Eric. I fan sono sicuri che le puntate australiane porteranno in tv un vero e proprio terremoto, saranno davvero accontentati?

