DANCE DANCE DANCE/ Oggi, mercoledì 22 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

Dance Dance Dance (foto da Facebook)

DANCE DANCE DANCE, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 22 marzo 2017) - La settimana scorsa abbiamo assistito alla finalissima di Dance Dance Dance: il talent dedicato alla danza e al ballo è approdato sul piccolo schermo di Fox e di FoxLife con un’energia travolgente e dei numeri davvero strepitosi. Chiunque abbia seguito il primo appuntamento è rimasto colpito dalle abilità dei concorrenti (alcuni alle prime armi, segno che si sono preparati davvero tantissimo per il programma) e anche dalle incredibili magie che la realtà aumentata era in grado di creare. Luca Tommassini. Vanessa Incontrada e Timor Steffens hanno conquistato e convinto, con i loro commenti puliti e carichi di incoraggiamenti, e anche le sei coppie in gara hanno saputo davvero brillare, perfino su coreografie complesse come quelle di Michael Jackson e Justin Bieber. È facile dunque comprendere come mai oggi, mercoledì 22 marzo 2017, i canali non ospiteranno un nuovo appuntamento con Dance Dance Dance: Clara Alonso e Diego Dominguez sono stati incoronati vincitori, e il ballo più tardi lascerà posto alla musica, grazie allo speciale di Fox Live dedicato ad Alessandra Amoroso e al docufilm del suo Tour di Vivere a colori.

