Daniele Liotti/ Nuovo giudice di Amici Serale 2017, ma al suo posto doveva esserci...

daniele liotti

Amici 2017 serale, Daniele Liotti parla del suo ruolo di giudice: ma al suo posto doveva esserci qualcun altro - Tra i giudici del Serale di Amici 2017 c'è anche l'amatissimo attore Daniele Liotti. Felicissimo di aver intrapreso questa avventura, Liotti si svela al Giornale e commenta i suoi compagni di giuria con partole di grande ammirazione: "Credo che sia una bella giuria, Ermal Meta ha grandissima sensibilità, Eleonora Abbagnato è dolce ed elegante, Ambra, che conosco da tempo, è brillante e piena di verve. Trovandoci insieme nella prima puntata abbiamo scoperto già un affiatamento mica male". Dal settimanale Chi spunta tuttavia un'indiscrezione secondo la quale avrebbero dovuto essere altri a giudicare i ragazzi dalla poltrona rossa e, nello specifico, Miguel Bosè e Gianni Morandi. Pare tuttavia che le trattative siano saltate a causa di alcuni impegni lavorativi che hanno impedito ai due cantanti di presenziare allo show di Canale 5.

Amici 2017 serale, Daniele Liotti giudice: "Non ero certo di essere la persona giusta" - Daniele Liotti si butta a capofitto in questo nuovo ruolo di giudice di Amici non senza qualche perplessità: "Ho accettato dopo un incontro con Maria De Filippi e la sua squadra perché mi è piaciuta molto l'energia che ho sentito e lo spirito del programma - poi però aggiunge - ho subito chiesto se fossi davvero la persona giusta per un ruolo del genere... Mi piace molto il coraggio di questi ragazzi nel mettersi in gioco e buttarsi nell'arena del giudizio. Concorrenti come Thomas, che è un mezzo prodigio, o Shady, coraggiosissima, trasmettono davvero tanta energia". L'attore ha svelato di non aver mai seguito assiduamente il talent condotto da Maria De Filippi, ma sembra essersi già immerso in tutto e per tutto nel clima della sfida dei talenti di Amici. Accanto troverà altri tre grandi professionisti del mondo dello spettacolo: l'attrice Ambra Angiolini, il cantante Ermal Meta e l'etoile dellìOpera di Parigi Eleonora Abbagnato.

