Desirèe Popper/ La tronista di Uomini e Donne sposata con un ricco sessantenne? Arriva il chiarimento

desiree popper

Desirèe Popper, Uomini e Donne: la tronista sposata con un ricco sessantenne? Il chiarimento - Desirèe Popper ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in tv e dopo l'avventura all'ultimo Grande Fratello, cerca l'amore a Uomini e Donne. Sin dall'inizio di questo percorso sono iniziate a circolare sul suo conto voci spiacevoli, secondo le quali la tronista sarebbe addirittura già sposata e con un ricchissimo sessantenne. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Desirèe chiarisce una volta per tutte la questione: "Non è vero. E non ho idea di come si possa inventare una cosa simile - sbotta la brasiliana - penso che, a volte, le persone abbiano una creatività pazzesca. Mi piacerebbe conoscere l'identità di questo riccone. Non può essere brasiliano: ho lasciato il mio paese a diciotto anni". Categorica nello smentire le voci sulle sue presunte nozze con un facoltoso uomo molto più grande, la Popper si dice single ma con non poche delusioni alle spalle che la portano oggi ad essere più cauta quando si parla di sentimenti.

Desirèe Popper, Uomini e Donne: la tronista dice la sua su Rosa Perrotta e i suoi corteggiatori - Chiarita la questione matrimonio, Desirèe Popper si concentra su Uomini e Donne e in particolare sul rapporto con la compagna d'avventura Rosa perrotta: "Lei ed io siamo simili nei colori, ma per il resto siamo completamente differenti. È una bella ragazza ed è anche molto intelligente. Ma ha un carattere opposto al mio. Con questo non intendo dire che io sia migliore di lei o viceversa. Dico che apparteniamo a due mondi diversi". Non manca anche un pensiero ai suoi corteggiatori e, in particolare, a coloro che Uomini e Donne lo hanno già fatto in passato. Ci si può fidare di loro? La ronista risponde: "Non posso saperlo con certezza, ma potrebbe essere. Penso, però, che ci si debba buttare senza pregiudizi. Se uno di loro mi dovesse piacere , proverei a conoscerlo: che sia già stato in studio a corteggiare un'altra ragazza non mi interessa".

