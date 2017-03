EVA GRIMALDI ELIMINATA/ L'attrice saluta i naufraghi ma approda sull'Isola dei primitivi

Eva Grimaldi

EVA GRIMALDI ELIMINATA: LA PROVA RICOMPENSA SCATENA L'ILARITÀ DEL PUBBLICO (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Continua l'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017, anche se su un'altra spiaggia, in questo momento, l'ultima eliminata del reality, Eva Grimaldi, continua a gareggiare alla ricerca della vittoria finale. L'attrice, felice di aver avuto questa nuova chance, nella diretta di ieri si è confrontata con la prova ricompensa, dando vita a un teatrino molto divertente su un quiz che ha messo alla prova lei e Moreno sulle rispettive carriere. In un primo momento Eva Grimaldi ha scatenato l'ilarità del pubblico rivelando tutte le sue lacune sul titolo del primo album di Moreno. Chinotto, Pinza e Stecca le alternative proposte dalla conduttrice, ma la Grimaldi, disturbata forse dal rumore delle onde, ha scelto in un primo momento "Pecca", per poi correggersi subito dopo e rivolgere la sua preferenza verso "Zecca". In seguito, una nuova domanda ha messo in difficoltà Moreno, quella relativa alla fiction non realizzata da Eva Grimaldi. L'attrice, non senza una serie di equivoci, ha evidenziato sin da subito la presenza di ben due errori fra le alternative proposte, mettendo da parte Moreno e sussurrando al pubblico in studio la presenza dell'imprecisione nel testo. Se volete rivedere il divertente siparietto, potete cliccare qui.

EVA GRIMALDI ELIMINATA: L'ATTRICE RAGGIUNGE MORENO SULL'ISOLA DEI PRIMITIVI (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Eva Grimaldi ha lasciato l'Isola dei Famosi 2017 nella serata di ieri, quando il verdetto del televoto ha decretatola vittoria di Raz Degan e di Simone Susinna. L'attrice, però, ha avuto la possibilità di dare il via a una nuova avventura, ricominciando il suo percorso evolutivo direttamente dalla prima tappa di questa edizione, l'isola dei primitivi, dove ha potuto riabbracciare l'eliminato della puntata precedente, Moreno. Ritrovare il rapper è stato per Eva Grimaldi una bellissima sorpresa, soprattutto perché l'attrice ha di recente affermato di vedere nel rapper il figlio che non ha mai avuto. Moreno, forte di questa consapevolezza, ha accolto la concorrente con grande entusiasmo, manifestando sin da subito la volontà di volersi prendere cura di lei nel migliore dei modi. Riusciranno i due eliminati ad arrivare in finale o saranno costretti a fare i conti con le difficoltà legate alla permanenza sull'Isola dei primitivi?

