Elodie/ Fine dell'amore con Emma e Francesca Savini: la cantante svela il perchè

elodie di patrizi e emma marrone

Elodie Di Patrizi, fine del rapporto con Francesca Savini, manager di Emma Marrone: la cantante spiega perchè - Qualche giorno fa un messaggio di saluti di Francesca Savini, manager di Emma Marrone, ha svelato la fine del rapporto lavorativo con Elodie Di Patrizi. Parole di amicizia e per nulla negative quelle scambiatesi tra le due ma che hanno fatto storcere il naso a molti fan, preoccupati che questo potesse stare a significare una rottura anche amichevole con la Marrone che, finora, non si è ancora esposta. A distanza di qualche giorno, Elodie rompe il silenzio sulla fine di questo rapporto e spiega la sua nuova scelta lavorativa: "Per continuare il mio percorso artistico ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini. - annuncia la cantante con una foto postata su Instagram - Ció nasce dalla voglia di mettermi alla prova. Ho deciso di lasciare il "porto sicuro" dove sono stata trattata come una figlia e dove ho ricevuto tanti consigli, per il desiderio di testarmi e di iniziare a costruire il "mio porto sicuro". Sono molto felice che Fabrizio abbia accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida. Con la speranza di essere effettivamente all'altezza e di migliorare sempre, vi abbraccio". Sarà Fabrizio Giannini ad occuparsi per percorso musicale di Elodie d'ora in poi: la cantante parla di una scelta voluta per mettersi alla prova da sola, ma c'è chi comunque continua a sospettare che sotto ci sia ancora dell'altro.

