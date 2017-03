Fedez/ Ancora contro Marracash e Guè Pequeno: "Io ho fatto la pubblicità delle Giravolte, loro dei Pokemon"

fedez

Fedez, è ancora scontro con Marracash e Guè Pequeno: la risposta alle critiche per la pubblicotà delle Giravolte -La guerra tra Fedez da una parte e Marracash e Gue Pequeno dall'altra non accenna proprio a fermarsi. Ecco perchè il noto fidanzato di Chiara Ferragni ha approfittato del concerto di sabato 18 marzo al Palalottomatica di Roma per "inscenare" una risposta agli haters e ai due rivali. Prima di andare in scena, Fedez e J-Ax hanno infatti fatto salire sul palco l’attore Claudio Colica, che ha interpretato il ruolo di un hater da tastiera e ha così accusato i due rapper: “Marracash e Gué Pequeño, questa è gente che fa musica vera, non come voi che siete dei marchettari: avete venduto il cu*o al sistema!”. L'ultima polemica è nata di fronte alla pubblicità delle crocchette che vede proprio Fedez protagonista, ecco perchè il rapper approfitta della scenetta per spiegare la questione e rispondere alle critiche. ”Sì, è vero, faccio la pubblicità delle Giravolte, ma sapete perché ragazzi? Perché io sono figlio di una disoccupata e di un magazziniere, che tuttora guadagna 1300 euro al mese, e quindi so che ca**o è la miseria.”

Fedez, è ancora scontro con Marracash e Guè Pequeno: "Loro hanno fatto la pubblicità dei Pokemon!" - Fedez è schietto e non ha peli sulla lingua nel dichiarare le motivazioni che l'hanno portato ad accettare di fare da volto alla pubblicità delle crocchette Giravolte: “Se mi pagano per fare qualcosa onestamente, la faccio, so cosa significa il valore dei soldi. Quindi, quando troverete degli artisti che millantano di aver rifiutato dei soldi dalla televisione, ricordatevi che sono tutte pu**anate, e se fosse vero sputano in faccia alla miseria, perché se devi andare in televisione a parlare di musica e a fare qualcosa di onesto, non c’è niente niente di male in questo“. Il rapper va avanti in un lungo discorso al pubblico romano che applaude fragorosamente alle sue dichiarazioni, appoggiandole. Ma Fedez conclude lanciando l'ultima frecciatina a Marracash e Guè Pequeno, dichiarando che sì, lui ha fatto la pubblicità delle Giravolte "però ricordatevi i due campioni hanno fatto la pubblicità dei pokemon".

