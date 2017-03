GOTHAM 3 / Anticipazioni puntata 22 marzo 2017: Oswald e l'amore inconfessato per Edward

Gotham 3, in prima Tv assoluta su Premium Action

Oswald (Robin Lord Taylor) prosegue la sua campagna elettorale come neo Sindaco di Gotham e fa erigere una grande statua in ricordo della madre. Una banda di criminali mette tuttavia a ferro e fuoco la città, i Cappucci Rossi, con cui in seguito si metterà d'accordo Butch (Drew Powell). Il suo intento, infatti, è impedire che Nygma (Cory Michael Smith) continui ad essere il favorito del capo. Intanto, Gordon (Ben McKenzie) ha un breve confronto con Leslie (Morena Baccarin) ed in seguito riceve una visita di Bruce (Maggie Geha), che vuole il suo aiuto per trovare Ivy (Maggie Geha) e fare un favore a Selina (Camren Bicondova). I due raggiungono la Centrale per delle ricerche, dove Leslie rivela a Gordon che entro breve usciranno le pubblicazioni della ssua unione con Falcone (James Carpinello). Il detective le rivela di sapere già tutto ed in seguito schiaffeggia Nygma (Cory Michael Smith) nei corridoi, per via di ciò che ha fatto all'ex fidanzata. Nel frattempo, Tabitha (Jessica Lucas) e Barbara (Erin Richards) continuano a compiere crimini, mentre i Cappucci Rossi fanno esplodere il mezzo di una chiesa. Le due donne prendono infine di mira Butch, proprio nel momento in cui sta organizzando un'irruzione della festa che Pinguino terrà quella sera. I due si mettono d'accordo per ingannare Oswald ed ottenere di nuovo che Butch abbia la sua fiducia. Il suo braccio destro sgomina quindi la banda dei Cappucci Rossi, ma Nygma è sospettoso e controlla la scena del crimine. Più tardi, Barnes (Michael Chiklis) raggiunge Leslie per conoscere il risultato del test sui topi da laboratorio, a cui è stato somministrato il sangue della sorella di Tetch. Scopre così che la cavia ha manifestato una forte aggressività senza alcuna spiegazione. Alla festa, Nygma decide di affrontare Butch sulle prove ottenute, un fazzoletto da taschino che lo collega alla banda di criminali. In modo inaspettato, gli propone di uccidere Pinguino insieme perché non intende fare il numero 2 per l'eternità e vuole prendere il controllo di Gotham. Visto che riceve un rifiuto, gli rivela di aver ottenuto i favori di Zsasz (Anthony Carrigan) e di avere in pugno anche Tabitha. Butch spara quindi a Pinguino, mentre Nygma lo tiene fermo, ma solo per smascherarlo pubblicamente. Sul tetto, Bruce rivela a Selina di aver fatto di tutto per aiutarla e la ragazza gli dà un bacio. Lo scontro fra Butch e Nygma porta Pinguino a rompere una bottiglia sulla testa del braccio destro, per salvare l'amico. Ore dopo, Nygma rivela a Oswald che farebbe qualsiasi cosa per lui e che potrà sempre contare sul suo aiuto, soprattutto dopo che gli ha salvato la vita per la seconda volta. Altrove, Tetch (Benedict Samuel) uccide una ragazza dalle sembianze della sorella e lascia un appunto a Gordon.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 6 "IL GIOCO DELLE COPPIE" - Nel finale della puntata precedente di Gotham 3 abbiamo assistito al crescendo di violenza e rabbia di Tetch. Ovviamente l'ipnotizzatore non intende fermarsi e l'omicidio appena compiuto lo porterà a mettere in atto la sua vendetta contro Gordon. Dopo averlo visto in un ruolo quasi marginale nella terza stagione, l'ex poliziotto diventerà di nuovo centrale? Le anticipazioni ci rivelano che Tetch imporrà a Gordon di scegliere quale fra due potenziali minacce intende evitare: una coppia di neo sposi che sta per essere uccisa o un bambino che rischia di finire sotto un camion? Intanto, i risvolti amorisi di Oswald assumono dei contorni più precisi. Ha capito infatti di amare Edward, ma come confessargi un sentimento di questo tipo. Più tardi, Gordon dovrà salvare le vite di Leslie e Val, prigioniere di Tetch.

