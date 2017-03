Gemma Galgani/ "Fusione fisica" tra la dama di Uomini e Donne e Marco: Tina Cipollari sconvolta!

gemma galgani

Gemma Galgani, Uomini e donne anticipazioni: la "fusione fisica" con Marco Firpo e i commenti di Tina Cipollari sconvolta! - Al Trono Over di Uomini e Donne le sorprese non mancano mai. È sempre Gemma Galgani la vera protagonista e questa volta a sorprendere è il suo riavvicinamento a Marco Firpo. Nella puntata di oggi a colpire il pubblico in studio e soprattutto Tina Cipollari è una frase detta dalla Galgani nel solito video post puntata, dove parla di una possibile simpatia e quasi di una “fusione fisica” col cavaliere. Espressione che lascia Tina Cipollari senza parole, tanto che l'opinionista è costretta ad interrompere il video per dire la sua. "Ma non fa che pensare a questo!" afferma allora Tina in studio, sottolineando come la Galgani abbia un unico chiodo fisso che è quello del rapporto fisico. Tina Cipollari non si ferma qui e sottolinea come la dama, soprattutto negli ultimi tempi, "voli da un uomo all'altro". Da Michele D'Ambra a Giorgio Manetti - a cui nello Speciale andato in onda sabato ha scritto una lettera in cui parlava d'amore - poi di nuovo a Marco Firpo, che tuttavia sembra oggi interessato soltanto ad un'amicizia con Gemma. Un'altra delusione per la dama di Uomini e Donne che continua a non trovare il grande amore da anni desiderato, intanto su Facebook Gemma non appare proprio contenta: "Il RISPETTO, tutti ne parlano e nessuno lo mette in pratica.. questo è un grande limite del genere umano..." scrive. Ecco il suo post:





