IPOTESI DI COMPLOTTO/ Su Iris il film con Mel Gibson e Julia Roberts (oggi, 22 marzo 2017)

IPOTESI DI COMPLOTTO, IL FILM IN ONODA SU IRIS OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - Ipotesi di complotto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicoladi genere thriller dal titolo originale Conspiracy Theory che è stata realizzata in USA nel 1997 ed è stata diretta dal noto regista americano Richard Donner. Nel cast sono presenti diversi attori molto conosciuti dal pubblico italiano come Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander e Michael Shamus Wiles. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

IPOTESI DI COMPLOTTO, IL FILM IN ONODA SU IRIS OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Jerry Fletcher (Mel Gibson) che ha fatto sì di dotare il suo appartamento di un eccellente sistema di difesa ed anti intrusione. Jerry teme sempre il complotto contro di lui e di queste sue paure ne parla anche con Alice Sutton (Julia Roberts) che è una collaboratrice del procuratore figlia di un giudice ucciso. Un giorno i timori di Jerry sembrano trovare un valido motivo quando viene sequestrato dalla CIA e segregato all'interno di una fabbrica abbandonata. Jonas (Patrick Stewart) è al capo degli agenti che lo ha fatto rapire, ma per fortuna nonostante le torture e i medicinali che gli iniettano Jerry riesce a salvarsi grazie alla complicità e all'astuzia della sua amica Alice. La donna ora si capacita che Jerry aveva sempre avuto ragione sui suoi racconti ed anche sulle reale identità di Jonas che è un impostore. Jerry inoltre svela ad Alice che la Cia vuole ucciderlo in quanto prima ne faceva parte ed era un sicario programmato. Mentre i due sono insieme, alcuni agenti della CIA fanno irruzione nell'appartamento di Jerry, per fortuna però Alice e Jerry riescono a scappare ma lei si arrabbia con lui per non averle detto tutta la verità sul suo passato. Successivamente Alice viene contattata da Jonas che gli racconta delle verità per lei assurde sul conto di Jerry, la ragazza fa finta di stare dalla sua parte e da quella della CIA ma in realtà fa in modo di trovare Jerry e aiutarlo. Per lei sarà un'impresa molto pericolosa e rocambolesca, ma alla fine riuscirà a salvare il suo amato?

