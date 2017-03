Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 22 marzo: misteriose foto e lo scontro tra Francisca e Severo

il segreto anticipazioni

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 22 marzo: Sono tanti i momenti clou della puntata serale de Il Segreto in onda oggi, 22 marzo, in prima serata. La soap spagnola continua a mietere successi tanto da conquistare due prime serate in questa settimana a cominciare proprio da quella di oggi in cui le rivelazioni e gli scontri non mancheranno. I protagonisti della puntata saranno sicuramente Hernando e Severo. Il primo è ancora sotto la lente da parte della moglie che vuole scoprire i suoi segreti e, soprattutto, quello relativo a Beatriz. I misteri che la riguardano sono davvero tanti a cominciare dai suoi traumi e finendo alla sua data di nascita che non corrisponde in alcuni documenti, quale sarà la verità? Un indizio fondamentale sarà svelato proprio questa sera quando Camila, grazie ad Elias, riuscirà a trattenere suo marito e ad aprire la cassaforte che l'uomo custodisce così gelosamente. A quanto pare al suo interno sono raccolti dei documenti e delle foto che ritraggono Beatriz insieme ad una donna e ad un bambino. Di chi si tratta? La giovane non ricorda niente di quelle persone, per ora, ma presto tutto potrebbe cambiare. Altro discorso per Severo Santacruz. L'uomo continua a scontrarsi con Francisca soprattutto quando scopre che la donna ha indagato sulla fondazione della madre senza spiegarne la motivazione. I due arrivano nuovamente allo scontro più duro e questo spingerà la matrona a prepararsi per fare nuovamente del male a lui e alla sua allegra famigliola.

