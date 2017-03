Il Segreto/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Donna Francisca alla corte di Severo, perchè?

il segreto anticipazioni

Il Segreto, anticipazioni puntata italiana 22 marzo - Una settimana all'insegna de Il Segreto. Questo ci attende in questa seconda parte di settimana in cui la soap tornerà in onda con ben due puntate serali a cominciare proprio da oggi. Dopo il consueto appuntamento pomeridiano in cui vedremo Carmelo e Mecia ancora alle prese con le loro bugie per tenere lontane Sol e Candela, la soap tornerà in serata con una maxi puntata in cui sarà ancora Francisca la protagonista. La matrona di casa Montenegro avrà nuovi affari nelle mani da gestire e per farlo, sembra, si presenterà alla tenuta dei Santacruz dove Severo rimarrà sconvolto dal suo arrivo soprattutto perchè senza invito e preavviso. Cosa vorrà Francisca dall'allegra famiglia Santacruz? Intanto, Camila continua ad indagare su Hernando e adesso è alla ricerca di un modo che le permetterà di aprire la cassaforte del marito, cosa nasconde l'uomo?

Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Emilia in lacrime. Sono queste le ultime anticipazioni che arrivano dalla Spagna e che riguardano proprio Il Segreto. Negli ultimi giorni si è parlato di nuovi pericoli imminenti e, in particolare, della morte di Raimundo. L'amato locandiere è stato dato per morto tanto che la figlia accoglierà con lacrime la notizia almeno fino a che qualcuno non giurerà di averlo visto vivo e vegeto. Le puntate attualmente in onda in Spagna e che noi vedremo solo tra qualche mese, rivelano che Raimundo possa essere ancora vivo, ma allora cosa lo ha portato lontano da casa? E solo un suo piano per allontanare i nemici o c'è qualcosa di più?

© Riproduzione Riservata.