Il colto dell'Isola dei famosi 2017 ha bisogno di copiare: Giulio sbircia la lavagna della De Grenet! (Video)

Giulio Base all'Isola dei famosi 2017

ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 SCOPPIA LA POLEMICA: GIULIO BASE “COPIA” SAMANTHA DE GRENET E NOMINA ANCHE LUI MALENA. ECCO IL VIDEO CHE FA INDIGNARE IL PUBBLICO

I protagonisti dell’Isola dei famosi 2017 hanno il compito di nominare, alla fine di ogni diretta, le persone che andranno al televoto nella settimana successiva e ognuno dovrebbe decidere secondo coscienza. Non sembra aver fatto ciò Giulio Base, che durante le nomination di ieri ha “copiato” Samantha De Grenet. Le nomination erano palesi e i naufraghi dovevano scrivere il nome del concorrente che volevano nominare su una lavagnetta e mostrarlo a favore di telecamera davanti a tutti. Prima di scrivere il nome, l’attore ha dato una sbirciatina a quello che l’amica Samantha De Grenet stava scrivendo sulla sua lavagnetta e solo dopo ha usato il gessetto che gli era stato consegnato, come si vede chiaramente in questo video. Il risultato è quello che potete immaginare: entrambi hanno nominato la stessa concorrente, Malena, che ora è al televoto proprio con i due naufraghi che l’hanno nominata. Giulio Base e Malena sono risultati i più nominati, mentre Samantha De Grenet è stata mandata al televoto da Raz Degan, nuovo leader, dopo aver già ricevuto il “bacio di Giuda”, il voto dell’eliminata Eva Grimaldi.

La “monarchia” di Samantha De Grenet è sotto accusa e l’ultimo dei suoi sudditi ad esserle ancora fedele sembra essere Giulio Base, nominato da ben tre naufraghi ieri sera. L’attore è stato l’unico a fare lo stesso nome scelto da Samantha De Grenet, quello di Malena, e prima di scrivere sulla sua lavagnetta ha addirittura controllato cosa l’amica stesse segnando sulla sua. Il primo a leggere il nome è stato però Giulio: “Voto Malena perché sento che stasera mi arriverà la nomination addosso quindi credo che al televoto sia l’avversario meno temibile”. Dopo Susinna, che ha nominato il “paraguru” Giulio Base, è toccato a Samantha palesare la sua nomination: “Avrei votato Nancy o Malena perché dopo la prova ricompenso pensavo di aver chiarito con loro e di avergli garantito la mia più totale buonafede ma dalle parole di stasera ho capito di no. Non nomino Nancy perché ha un bambino a casa che magari vorrebbe vedere la mamma in finale e quindi nomino Malena”. Una motivazione che ha subito fatto rumoreggiare il pubblico, “scatenando” Vladimir Luxuria: “Dato che c’è un lieve sospetto che tue Giulio siate cu*o e camicia, il fatto che abbiate nominato tutti e due la stessa persona non è che ci fa togliere questo sospetto”. La De Grenet non ha negato: “State sereni perché io e Giulio continuiamo ad essere una squadra, anche se piccolina”.

