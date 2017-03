Isola dei Famosi 2017 / Eliminato e pagelle Simone Susinna stratega, Giulio Base a rischio (Le pagelle)

Isola dei Famosi 2017, Mediaset

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ELIMINATO E PAGELLE: SIMONE SUSINNA ABILE STRATEGA, GIULIO BASE A RISCHIO, LE PAGELLE DELL'OTTAVA PUNTATA - Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ne abbiamo viste di tutti i colori. Il gruppo, infatti, si è spaccato e l’eliminazione di Eva Grimaldi non farà altro che sconvolgere ulteriormente gli equilibri già precari di un reality che ha ancora tanto da raccontare. Scopriamo cosa è successo nel corso dell’ottavo appuntamento di ieri attraverso le pagelle dei concorrenti. Samantha De Grenet, voto 5: abile stratega, pessima amica e tutta una lista di difetti che non staremo qui ad elencare. Il suo regno si è concluso con la rivolta dei sudditi e con il voltafaccia di Giulio Base, che non ha speso neanche una parola per la sua regina. Fine dei giochi? Raz Degan, voto 8: dopo un percorso irto di ostacoli, il regista si gode i frutti del suo raccolto. Il naufrago, infatti, ha seminato bene e oggi può sghignazzare soddisfatto di fronte al crollo dell’impero della sua odiata nemica. Per lui una piccola vittoria, che però potrebbe anticipare quella più importante della puntata finale. Malena, voto 8: ribellarsi alle strategie di Giulio Base e Samantha De Grenet ha giovato alla sua immagine e l’incontro con la madre ha regalato al pubblico di Canale 5 delle emozioni molto positive. Promossa a pieni voti! L’attrice ha la strada spianata verso la finale? Giulio Base, voto 4: il regista non si esprime, non prende le difese della sua dama e non discute, una strategia ben precisa per evitare ogni conflitto. Questo atteggiamento, però, potrebbe costargli molto caro già nella prossima puntata. Eva Grimaldi, voto 7: l’attrice ha scelto di ribellarsi alle regole di Samantha De Grenet e questo le ha regalato un grosso vantaggio rispetto al passato. Eliminata dal pubblico a casa, ha avuto la possibilità di ricominciare sull’Isola dei primitivi assieme a Moreno. Saprà sfruttare la nuova chance? Simone Susinna, voto 5: il repentino cambiamento degli ultimi giorni non convince del tutto. La vicinanza a Raz Degan potrebbe essere frutto di una strategia ben studiata per avere dalla sua il favore del pubblico? Nancy Coppola, voto 7: forte, determinata ma allo stesso tempo sensibile, la cantante neomelodica ha finalmente tirato fuori le diverse sfaccettature del suo carattere. Ora che l’impero si è sgretolato è riuscita a riavvicinarsi a Raz Degan e a dare via a un nuovo percorso. Ma la sua scelta è frutto di una strategia? Moreno, voto 6: la sua presenza sull’Isola dei primitivi potrebbe essere una buona opportunità di riscatto, ma solo con la presenza di Eva scopriremo se riuscirà a mettere a frutto tutti gli insegnamenti.

