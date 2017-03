Jupiter, le previsioni dell'oroscopo del 22 marzo 2017, prudenza per il Sagittario (Unomattina)

Jupiter a Unomattina (La presse)

JUPITER, IL SUO OROSCOPO A UNOMATTINA OGGI 22 MARZO 2017: I SEGNI D’ACQUA – Primi nell’oroscopo di Jupiter del 22 marzo, sono i segni d’acqua. Per il Cancro: Un amico vi farà pensare alla vostra situazione finanziaria, dunque ringraziatelo, perché comunque a voi piace ripensare sulle cose e fermarvi a riflettere. Rimuginare sui fatti che vi accadono, infatti, è una nota prerogativa del vostro segno e vi permette di decifrare la realtà in maniera razionale e precisa. Amici dello Scorpione, si sveglieranno antiche passioni, soprattutto se vivete una relazione di coppia importante. Quindi, in ambito amoroso, in particolare, oggi si prevedono brividi ed intense emozioni da assaporare a pieno con il proprio partner. Ultimo, il segno d’acqua per eccellenza: Pesci. La vostra innata voglia di iniziativa avrà il sopravvento su tutto, quindi approfittatene. Siate temerari e non abbiate paura di rischiare, perché le stelle sono dalla vostra parte!

JUPITER, IL SUO OROSCOPO A UNOMATTINA OGGI 22 MARZO 2017: I SEGNI D’ARIA – L’astrologo Jupiter prosegue le sue previsioni per l’oroscopo di oggi, 22 marzo, con i segni d’aria. Per i nati sotto il segno dei Gemelli il consiglio è quello di non tergiversare: tenete a bada le eccessive pretese dei collaboratori e reagite in maniera molto tempestiva, facendo presente la vostra posizione con fermezza e decisione. Per la Bilancia, invece, potrebbe essere un momento di svolta. Alcune vostre idee si riveleranno molto positive, ma agite con rapidità per sfruttare pienamente il favore degli Astri che oggi vi assistono. Ultimo l’Acquario: siate particolarmente furbi, così anticiperete le mosse dell'avversario, si sa che voi siete sempre ingegnosi e questa vostra caratteristica sarà una risorsa preziosa da sfruttare a vostro vantaggio.

JUPITER, IL SUO OROSCOPO A UNOMATTINA OGGI 22 MARZO 2017: I SEGNI DI FUOCO – Quali sono le previsioni per oggi, di Jupiter? Per l’Ariete si preannuncia una giornata all’insegna della leggerezza. Oggi, infatti, non avrete voglia di affrontare argomenti seri e vi piacerà un po' scherzare, godendovi un clima di leggerezza e serenità con le persone che vi circondano. Cari amici del Leone, una giornata in discesa, la vostra: imporrete il vostro volere e potrete concedervi anche delle pause. Forti e determinati come sempre, oggi potrete anche riposare sugli allori. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, devono essere prudenti e mantenere l’auto-controllo. Non prendete decisioni troppo avventate e cercate di valutare bene tutto con calma, tenendo a bada la vostra innata passionalità ed impulsività. Questo atteggiamento vi saprà certamente ripagare.

JUPITER, IL SUO OROSCOPO A UNOMATTINA OGGI 22 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA – Jupiter conclude il suo oroscopo di oggi, 22 marzo, con i segni di Terra. Toro: Evitate di farvi vincere dall'impulsività, spinti dal vigoroso influsso di Marte nel segno di questo periodo, ma cercate di attendere tempi migliori, dimostrando pazienza e saggezza. I nati sotto il segno della Vergine, potrebbero trovarsi in difficoltà. Una vostra mossa a sorpresa, in ufficio causerà alcuni malintesi, più che verso gli altri, nei vostri confronti. Quindi, prestate molta attenzione al vostro atteggiamento, ma soprattutto alle parole che proferite, misurandole bene. Ultimo il segno del Capricorno: Grazie al positivo e benefico influsso della Luna nel segno, riceverete parecchi complimenti inaspettati da un vostro superiore in ambito lavorativo. Dunque, molto bene oggi, per voi, il settore lavorativo che, a dispetto di quanto credevate, vi farà sentire gratificati e particolarmente apprezzati. Questo influirà

© Riproduzione Riservata.