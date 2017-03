L'AMORE SA DOVE TROVARTI/ Su La5 il film diretto da Terry Cunnigham (oggi, 22 marzo 2017)

film prima serata

L'AMORE SA DOVE TROVARTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - L'amore sa dove trovarti, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Love Finds You in Charm, realizzata nell’anno 2015 che non è stata distribuita nelle sale cinematografica ma soltanto in tv e nel mercato dell’home video. La regia è stata affidata al cineasta americano Terry Cunnigham mentre nel cast sono presenti diversi attori abbastanza conosciuti dal pubblico italiano come Danielle Chuchran, Trevor Donovan, Drew Fuller, Tiffany Dupont e Meg Whittman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'AMORE SA DOVE TROVARTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una giovane e dolce ragazza di nome Emma Miller che trascorre la sua vita tranquillamente e felicemente considerandosi come una delle ragazze più felici dell'India. Emma insegna all'interno di una scuola ed ha al proprio fianco un uomo meraviglioso che la ama e le da tutte le attenzioni possibili, inoltre la ragazza è anche molto in sintonia con la sua famiglia. Tuttavia, Emma nutre da sempre dentro di sé un forte desiderio di avventura e di scoperta del mondo. Quella che sembrava la sua routine e la sua quotidianità ben presto incomincia a starle un pò stretta così prende al volo l'occasione che le offre sua sorella Abby che si trova a Charm in Ohio. Abby infatti le propone di trascorrere con lei e con i loro parenti che vivono a Charm l'intera estate. Man mano che Emma trascorre del tempo con sua sorella inizia a comprendere il senso della sua vita fino ad adesso. La ragazza infatti è sempre vissuta all'interno della comunità Amish dove ha avuto una grande protezione e ha considerato come una vera famiglia, ma allo stesso tempo la sua esperienza a Charm le ha fatto capire che lì si sente tanto amata ma anche in un certo senso soffocare in quanto le manca quella libertà tanto desiderata. Emma non sa cosa fare, dentro di lei sente un forte sentimento contradditorio al quale non riesce a dar risposta, tuttavia dopo un’attenta analisi della propria esistenza Emma comprende che lasciarsi alle spalle tutto anche gli amici e i parenti può essere doloroso ma ciò può portare anche ad una grossa felicità se si tratta di vivere una profonda avventura in un mondo a lei fino ad adesso sconosciuto.

