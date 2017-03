LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: Massimiliano Fedriga e Stefano Fassina (puntata 22 marzo 2017)

La Gabbia Open (foto da Facebook)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 MARZO 2017: "LA FABBRICA DELL'IMMIGRAZIONE" - Un nuovo appuntamento con La Gabbia Open è stato annunciato per la prima serata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017: Gianluigi Paragone torna sul piccolo schermo di La7 spostando l'attenzione su un tema decisamente attuale, di cui spesso si discute all'interno degli studi televisivi. Il titolo scelto per la puntata, infatti, è "La fabbrica dell'immigrazione": la pagina Facebook della trasmissione riporta anche le personalità pronte a far capolino per intervenire nel dibattito. Si parte con Massimiliano Fedriga, deputato della Lega Nord, e Stefano Fassina, ex viceministro dell'Economia e delle Finanze. Insieme a Gianluigi Paragone ci saranno anche diversi esperti, come i giornalisti, scrittori e saggisti Maria Giovanna Maglie, Furio Colombo, Marcello Foa e Antonio Caprarica. La Gabbia Open ospiterà stasera anche Luca Telese, che ha da qualche settimana dato il via ad un nuovo programma dedicato alla cronaca e in onda su La7, Bianco e Nero - Cronache Italiane. Per concludere, nello studio del programma non mancheranno Lorenzo Marsili, cofondatore di #DiEM25, il sociologo e professore di sociologia Domenico De Masi, il presidente della The Adam Smith Society Alessandro De Nicola, Alessandro Meluzzi e Saif Eddine Abouabid. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook ufficiale de La Gabbia Open.

