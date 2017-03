LE IENE SHOW/ Anticipazioni e casi puntata 22 marzo: corruzione elettorale, Taxi Vs Uber e i ritual killers

Le Iene Show (foto da Facebook)

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 22 MARZO: TAXI VS UBER, ALL'ALBA DELLO SCIOPERO NAZIONALE - Nuovo appuntamento con Le Iene Show e le sue inchieste, che torneranno nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 22 marzo 2017. Il nuovo incontro con gli inviati metterà al centro diversi temi scottanti di attualità, che si concentreranno sulla diatriba accesa fra Uber e Taxi. In questi ultimi giorni, l'Antitrust ha richiesto al Parlamento che la normativa vigente venga adeguata alle problematiche odierne ed ha suggerito una strada possibile. I tassisti potrebbero usufruire di alcune agevolazioni, mentre Uber e Ncc troverebbero un mercato allargato in cui ritagliare un proprio spazio. Una possibilità che ha visto contrario il sindacato dei tassisti, che ha proclamato sciopero generale per domani, giovedì 23 marzo. Sono davvero questi i motivi o dietro la guerra infuocata fra i due colossi della viabilità c'è dell'altro? Marco Maisano spiegherà i risultati della sua indagine nella puntata di stasera.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 22 MARZO: AFRICA, SACRIFICI UMANI IN CAMBIO DI RICCHEZZA E POTERE - Un particolare spazio della puntata de Le Iene Show di questa serà verrà riservato ai ritual killings, ovvero una pratica in uso in Africa che prevede barbari omicidi collegati alla magia nera. L'inviato Pablo Trincia raggiungerà una delle aree interessate per intervistare chi si rivolge agli stregoni per effettuare questi macabri riti, alla ricerca i prestigio e ricchezza. Un uomo in particolare è a capo di un ente volto ad aumentare la sensibilità della popolazione locale verso quella che è a tutti gli effetti una piaga sociale. Nel suo servizio, la Iena cercherà anche di incontrare uno degli stregoni che offrono servizi di questo tipo.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 22 MARZO: CORRUZIONE ELETTORALE, L'INCHIESTA PATT E SCHUTZEN - Corruzione elettorale e il patto fra gli Schutzen e il Partito Autonomista Trentino Tirolese: un accordo che prevede un appoggio politico che ruota attorno alle provinciali del 2013. In base a questo patto fra le due parti, l'eex apogruppo del Patt, Lorenzo Baratter, e l'ex Vicecomandante degli Schutzen, Giuseppe Corona, si sarebbero fatti carico di un versamento mensile di 500 euro, in caso di elezione, per rappresentare gli Scutzen. In seguito all'udienza al culmine dell'inchiesta, i giudici si sono espressi comminando una pena di 5 mesi e 10 giorni a Corona e l'allora comandante degli Schutzen, Paolo Dalprà. Baratter invece, oggi consigliere regionale e provinciale, ha ottenuto la sospensione del processo e l'obbligo di svolgere lavori socialmente utili. A cura di Morgan Barraco

