LITTLE BIG SHOW/ Oggi, mercoledì 22 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

Little Big Show

LITTLE BIG SHOW, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 22 marzo 2017) - Stasera, mercoledì 22 marzo 2017, il piccolo schermo di Canale 5 non manderà in onda un nuovo appuntamento con Little Big Show, il talent - senza competizione - dedicato ai più piccoli e guidato da Gerry Scotti. La settimana scorsa, infatti, la rete ammiraglia Mediaset ha trasmesso l’ultima puntata in programma: diversi e simpaticissimi i talenti che si sono alternati sul palcoscenico, insieme ai due super ospiti, Rudy Zerbi (che si è preso un bel po’ di pugni) e il mitico personaggio del Gabibbo. Gli ascolti del format - che ha preso il via lo scorso dicembre ed è tornato sulle scene, appunto a marzo - sono scesi, in proporzione ai numeri del debutto: il primo appuntamento del 13 dicembre 2016 aveva infatti portato a casa uno share del 19.10% con 4 milioni e mezzo di telespettatori, mentre sette giorni fa Little Big Show ha conquistato il 12.20% con 2 milioni e 702mila persone. Uno scivolone evidente, che non ha impedito una sana dose di divertimento. Al posto della trasmissione, stasera Canale 5 ha in programma la messa in onda di una nuova puntata de Il Segreto.

